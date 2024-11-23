Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 декабря — детали

Изменения в Ощадбанке с 1 декабря — что ждет клиентов
С 1 декабря 2024 года в "Ощадбанке" вводят важные нововведения, в частности для организаций, которые выплачивают заработную плату через этот банк. Одним из главных новшеств станет повышение удобства обслуживания для таких клиентов.
Об этом рассказывает издание "На пенсии".
Какие изменения для зарплатных клиентов
Изменения, внедряемые "Ощадбанком" с 1 декабря 2024 года, направлены на повышение удобства обслуживания организаций, выплачивающих заработную плату через банк. Отсутствие комиссий за снятие наличных денег сделает сотрудничество с банком более выгодным для компаний, использующих зарплатные программы. В банке считают, что это поможет:
- укрепить отношения с текущими партнерами;
- привлечь новых клиентов в зарплатные программы.
Лимиты на переводы с 1 декабря
Также в "Ощадбанке" продолжает действовать важное ограничение, которое было введено с 1 октября 2024 года. Оно устанавливает лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов между картами в гривне в пределах Украины.
Это временное ограничение будет действовать до 31 марта 2025 года и преследует цель противодействия незаконным финансовым операциям. В то же время, переводы между собственными счетами клиентов не подпадают под это ограничение.
Снятие наличных без комиссии
Одним из ключевых нововведений, вступающих в силу с 1 декабря 2024 года в Ощадбанке, станет возможность снимать наличные без комиссии не только в банкоматах самого банка, но и в устройствах других украинских банков. Это позволит клиентам быть менее зависимыми от расположения банкоматов конкретного банка и экономить на комиссиях при снятии средств.
С 1 декабря 2024 года клиенты "Ощадбанка" смогут снимать наличные деньги без комиссии не только в банкоматах своего банка, но и в устройствах других украинских банков. Для этого не нужно выполнять дополнительных действий — нововведение будет автоматически действовать для всех зарплатных и платежных карт "Ощадбанка". Это сделает процесс снятия средств более удобным и выгодным клиентам.
Что еще стоит знать
Напомним, "Ощадбанк" подписал меморандум с Министерством экономики, став участником программы, которая предусматривает компенсацию 15% стоимости техники и оборудования, изготовленных в Украине. Однако не все имеют право на такую помощь.
Мы также писали, что в "Ощадбанке" введена процедура видеоидентификации для ВПЛ, чьи счета подверглись ограничениям. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.
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