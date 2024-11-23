Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 декабря — детали

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 декабря 2024 года в "Ощадбанке" вводят важные нововведения, в частности для организаций, которые выплачивают заработную плату через этот банк. Одним из главных новшеств станет повышение удобства обслуживания для таких клиентов.

Об этом рассказывает издание "На пенсии".

Читайте также:

Какие изменения для зарплатных клиентов

Изменения, внедряемые "Ощадбанком" с 1 декабря 2024 года, направлены на повышение удобства обслуживания организаций, выплачивающих заработную плату через банк. Отсутствие комиссий за снятие наличных денег сделает сотрудничество с банком более выгодным для компаний, использующих зарплатные программы. В банке считают, что это поможет:

укрепить отношения с текущими партнерами;

привлечь новых клиентов в зарплатные программы.

Лимиты на переводы с 1 декабря

Также в "Ощадбанке" продолжает действовать важное ограничение, которое было введено с 1 октября 2024 года. Оно устанавливает лимит в 150 000 гривен в месяц для переводов между картами в гривне в пределах Украины.

Это временное ограничение будет действовать до 31 марта 2025 года и преследует цель противодействия незаконным финансовым операциям. В то же время, переводы между собственными счетами клиентов не подпадают под это ограничение.

Снятие наличных без комиссии

Одним из ключевых нововведений, вступающих в силу с 1 декабря 2024 года в Ощадбанке, станет возможность снимать наличные без комиссии не только в банкоматах самого банка, но и в устройствах других украинских банков. Это позволит клиентам быть менее зависимыми от расположения банкоматов конкретного банка и экономить на комиссиях при снятии средств.

С 1 декабря 2024 года клиенты "Ощадбанка" смогут снимать наличные деньги без комиссии не только в банкоматах своего банка, но и в устройствах других украинских банков. Для этого не нужно выполнять дополнительных действий — нововведение будет автоматически действовать для всех зарплатных и платежных карт "Ощадбанка". Это сделает процесс снятия средств более удобным и выгодным клиентам.

Что еще стоит знать

Напомним, "Ощадбанк" подписал меморандум с Министерством экономики, став участником программы, которая предусматривает компенсацию 15% стоимости техники и оборудования, изготовленных в Украине. Однако не все имеют право на такую помощь.

Мы также писали, что в "Ощадбанке" введена процедура видеоидентификации для ВПЛ, чьи счета подверглись ограничениям. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.