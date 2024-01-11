Коли почнуть відключати світло боржникам

Запалювання свічки. Фото: Новини.LIVE

У січні 2024 року постачальник електроенергії компанія Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла почнуться наприкінці місяця.

Про це попередив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в етері телемарафону Єдині новини.

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Коли боржникам почнуть відключати світло

За словами гендиректора Yasno, перші відключення почнуться 29 січня.

"Є два типи попередження споживача про заборгованість: це сповіщення, коли ми намагаємось, починаючи від SMS, від розсилки в Viber-чатах, закінчуючи дзвінками до людей, ми сповіщаємо, що у вас є борг, будь ласка, сплатіть", — пояснив Сергій Коваленко.

Офіційне попередження про відключення розсилають за 10 днів до процедури, і це, за його словами, є першою стадією. Через 5 днів мережі надсилають свій лист попередження, й у людини загалом є понад тиждень, аби погасити борг.

За словами Коваленка, компанія Yasno ранжує неплатників за найбільшою сумою боргу, а також за його "глибиною".

"Тобто є боржники 1 місяць і це не така велика проблема, ми маємо надію, що вони заплатять, а є борги, яким рік і більше. І звісно є такий рейтинг", — зазначив він, заспокоївши, що усім одразу попередження не розсилатиметься.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українцям в найближчий період не слід очікувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ціни на електроенергію також залишаться незмінними, незважаючи на те, що час від часу в інформаційному полі з'являються протилежні повідомлення.

Також ми писали про те, що в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.