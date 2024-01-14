Тарифы на свет в феврале изменятся – сколько теперь будут платить клиенты YASNO

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Энергоснабжающая компания YASNO обновила цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2024 года для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании YASNO.

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Для малых небытовых потребителей YASNO изменение тарифов происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ.

Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает:

цену покупки электроэнергии на рынке;

тариф на услуги оператора системы распределения;

тариф на услуги оператора системы передачи данных;

тариф на поставщика услуг универсальной услуги.

В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора.

Новые цены на услуги для малых потребителей. Источник: YASNO

Что еще нужно знать

Напомним, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.

Также мы писали о том, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.