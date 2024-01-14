Тарифы на свет в феврале изменятся – сколько теперь будут платить клиенты YASNO

Изменения тарифов на свет – в феврале некоторые клиенты YASNO будут платить по новым ценам
Энергоснабжающая компания YASNO обновила цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2024 года для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании YASNO.
Как изменятся тарифы на свет в феврале
Для малых небытовых потребителей YASNO изменение тарифов происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ.
Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает:
- цену покупки электроэнергии на рынке;
- тариф на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи данных;
- тариф на поставщика услуг универсальной услуги.
В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора.
Что еще нужно знать
Напомним, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.
Также мы писали о том, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.
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