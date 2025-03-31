Ціни на ріпак — яка ситуація з продажами в останні дні березня

Зміни щодня — що відбувається з цінами на зернові в Україні
На світовому ринку зерна, як і в Україні, спостерігається відновлення цін на деякі агрокультури. Дорожчає, зокрема, ріпак, хоча тижнем раніше вартість знижувалася.
Про це пишуть у Telegram-каналі Spike Brokers.
Як ситуація на ринку зернових
Як зазначається, після того, як Сполучені Штати Америки оголосили торговельну війну Канаді, Мексиці та Китаю, запровадивши мита у 5%, ціни на агрокультури почали стрімко знижуватися. Однак, за словами аналітиків, впродовж останнього тижня ситуація на агроринках почала стабілізуватися.
Через напружену ситуацію в міжнародній торгівлі новий урожай у ЄС залишається під тиском, тож українські експортери, ймовірно, будуть змушені шукати альтернативні ринки для збуту своєї продукції.
Ціни на ріпак — скільки зараз коштує в Україні
Ціни на ріпак в період з 23 березня були нестабільними: на ринку фіксувалося, як подорожчання, так і незначне зниження вартості агрокультури.
Станом на 31 березня тонна агрокультури в Україні у середньому коштує, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, 20 959 грн.
Раніше ми писали, якою агрокультурою вигідно торгувати наприкінці березня. Також у Міністерстві аграрної політики та продовольства нещодавно розповіли, скільки зерна експортувала. Україні в перший місяць весни 2025 року.
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