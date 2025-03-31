Цены на рапс — какая ситуация с продажами в последние дни марта

Комбайны работают в поле. Фото: УНИАН

На мировом рынке зерна, как и в Украине, наблюдается восстановление цен на некоторые агрокультуры. Дорожает, в частности, рапс, хотя неделей ранее стоимость снижалась.

Об этом пишут в Telegram-канале Spike Brokers.

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Какова ситуация на рынке зерновых

Как отмечается, после того, как Соединенные Штаты Америки объявили торговую войну Канаде, Мексике и Китаю, внедрив пошлины в 5%, цены на агрокультуры начали стремительно снижаться. Однако, по словам аналитиков, в течение последней недели ситуация на агрорынках начала стабилизироваться.

Но из-за напряженной ситуации в международной торговле новый урожай в ЕС остается под давлением, поэтому украинские экспортеры, вероятно, будут вынуждены искать альтернативные рынки для сбыта своей продукции.

Цены на рапс — сколько сейчас стоит в Украине

Цены на рапс в период с 23 марта были нестабильными: на рынке фиксировалось, как подорожание, так и незначительное снижение стоимости агрокультуры.

Фото: Tripoli.land. Фото: цены на рапс в Украине

По состоянию на 31 марта тонна агрокультуры в Украине в среднем стоит, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, 20 959 грн.

Ранее мы писали, какой агрокультурой выгодно торговать в конце марта. Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия недавно рассказали, сколько зерна экспортировала. Украина в первый месяц весны 2025 года.