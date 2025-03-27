Скільки коштує ячмінь — якою є ціна на агрокультуру в березні

Банкноти гривні номіналом в 1 тисячу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Торгово-закупівельна активність на українському аграрному ринку поступово знижується наприкінці березня. Це стосується, зокрема, фуражного ячменю.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Зазначається, що компанії, які хочуть вже зараз поповнити сировинну базу, продовжують підвищувати ціни попиту. Водночас пропозиції щодо продажу культури зараз перебувають на вкрай низькому рівні.

Більш активно пропонували ячмінь сільгоспвиробники, які потребують фінансування для посівної кампанії. Попит з боку трейдерів залишався доволі високим, що також надавало підтримку цінам.

За даними видання, ціни попиту на фуражний ячмінь коливалися від 9,3 тис. грн до 10,2 тис. грн за тонну.

Ціни на ячмінь в останні дні березня — деталі

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, в період з 19 по 27 березня середні ціни на ячмінь постійно змінювалися. Так, найнижчий ціновий показник на внутрішньому ринку фіксували 19 числа — 9 233 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: середні ціни на ячмінь в Україні

Натомість найвищою ціна була з 22 березня — 9 307 грн за тонну. Станом на 27 березня вартість ячменю на внутрішньому ринку зерна тримається на цьому ж рівні.

Раніше ми розповідали про подорожчання в Україні фуражної пшениці. З 16 по 25 березня культура додала у ціні 178 грн.

Також нагадаємо, що Україна у період з липня по січень 2024/2025 маркетингового року заробила на експорті зернових 11 млрд дол. Відомо, які агрокультури найчастіше постачалися за кордон.