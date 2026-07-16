"Зимова підтримка" за 2025 рік: кому з українців виплатять у 2026 році

Людина тримає в руках гаманець з грошима, пішоходи на вулиці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всім українцям вдалося у 2025 році отримати одноразову допомогу в рамках програми "Зимова підтримка". Та належні їм виплати все ж надійдуть. Так, Кабмін України ухвалив постанову та дозволив нарахувати по 6,5 тисячі гривень трьом категоріям громадян.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.

За інформацією Ольги Василевської-Смаглюк, фінпідтримку нарахують людям, які реєструвалися в програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія або у паперовій формі, їхні заявки погодили, але гроші так і не виплатили. Йдеться про:

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей, які перебувають під опікою;

дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з інвалідністю I групи;

самотніх пенсіонерів.

Українцям виплатять "Зимову підтримку" влітку 2026 року. Скриншот: Ольга Василевська-Смаглюк/Telegram

Як виплачуватимуть 6,5 тисячі гривень

У постанові Кабміну №284 вказується, що перелік громадян, які мали отримати одноразову дердждопомогу у 2025 році, але не дочекалися її, формуватиме Пенсійний фонду України (ПФУ). Потім список переадресують на Мінсоцполітики, яке й профінансує виплати у 2026 році.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні Естонська рада у справах біженців виплатить фіндопомогу для українців. Гроші виділяють людям похилого віку, які займаються сільським господарством. Виплати передбачені для жителів одного регіону.

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Ще Новини.LIVE писали про грошову допомогу, яка доступна Миколаївській області. Виплати забезпечує представництво міжнародної гуманітарної організації ADRA (Адвентистська агенція допомоги та розвитку). Організатори обіцяють надати одноразову фінпідтримку.