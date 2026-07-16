"Зимняя поддержка" за 2025 год: кому из украинцев выплатят пособие в 2026 году

Человек держит в руках кошелек с деньгами, на улице прохожие. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Не всем украинцам удалось в 2025 году получить единовременную помощь в рамках программы "Зимняя поддержка". Однако причитающиеся им выплаты всё же поступят. Так, Кабмин Украины принял постановление и разрешил начислить по 6,5 тысячи гривен трем категориям граждан.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передаёт Новини.LIVE.

Выплата "Зимней поддержки"

По информации Ольги Василевской-Смаглюк, финансовую поддержку начислят людям, которые регистрировались в программе "Зимняя поддержка" в приложении Дия или в бумажной форме, их заявки были одобрены, но деньги так и не выплатили. Речь идет о:

детей из малообеспеченных семей;

детей, находящихся под опекой;

детей с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях и детских домах семейного типа;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с инвалидностью I группы;

одиноких пенсионеров.

Украинцам выплатят «Зимнюю поддержку» летом 2026 года. Скриншот: Ольга Василевская-Смаглюк/Telegram

Как будут выплачивать 6,5 тысячи гривен

В постановлении Кабмина № 284 указывается, что перечень граждан, которые должны были получить единовременную государственную помощь в 2025 году, но не дождались её, будет формировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Затем список будет перенаправлен в Минсоцполитики, которое и профинансирует выплаты в 2026 году.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле Эстонский совет по делам беженцев выплатит финансовую помощь украинцам. Деньги выделяются пожилым людям, занимающимся сельским хозяйством. Выплаты предусмотрены для жителей одного региона.

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