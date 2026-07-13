Виплати від Естонії: хто з пенсіонерів зможе отримати допомогу до 42 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року жителі одного з регіонів можуть долучитися до програми грошової допомоги від представництва "Естонської ради у справах біженців". У її рамках можна буде отримати до 42 000 грн на ведення сільського господарства.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Хто зможе отримати допомогу від Естонії

Як зазначається, йдеться про реаліазцію в Україні "Програми екстреної підтримки засобів до існування". Вона покликана надати доступ до засобів для існування вразливим домогосподарствам, які безпосередньо постраждали від війни, створення нових джерел доходу та досягнення прожиткового мінімуму.

Зараз організація відкрила прийом заявок для жителів Безлюдівської громади Харківської області.

Організатори розглядатимуть наявність соціальної та фінансової вразливості домогосподарства. Пріоритет нададуть внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та жителям, які постраждали через війну.

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Зокрема, на виплати зможуть претендувати домогосподарства, де є лише люди похилого віку (60+) та родини, де є особи з інвалідністю І-ІІ групи, хронічними хворобами, хто потребує дорогого лікування.

Також списку такі категорії вразливості:

домогосподарства з переселенцями;

родини, де є безробітні від 50 років;

домогосподарства, де є від трьох дітей;

родини з дітьми до двох років;

домогосподарства, очолювані матір’ю-одиначкою/батьком-одинаком, де є діти;

родини, усі члени якого віком 18-49 років є безробітними.

Перевага буде надана заявникам, які не мають постійного працевлаштування чи доходу.

Обов'язковою умовою є відсутність подібної допомоги від ERC або інших організацій за попередні 12 місяців на час подачі заявки.

Як подати заявку та розміри грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під умови програми, мають заповнити спеціальну форму. Реєстрація завершиться о 23:59 19 липня 2026 року або до досягнення ліміту фінансування.

У рамках програми будуть надані такі суми допомоги на наступні напрямки діяльності:

Птахівництво (виробництво яєць, м'яса) — 30 000; Розведення корів (виробництво м’ясної, молочної продукції) — 42 000; Свинарство (виробництво м'яса) — 31 000; Кролівництво, козівництво, інше тваринництво (зокрема, вівчарство, нутрії), а також бджільництво — 29 000; Інше сільське господарство (вирощування ягід, овочів тощо) — 31 000; Виробництво харчової продукції: випічка, виготовлення напівфабрикатів, хлібау, тортів — 42 000; Надання послуг: пошив або ремонт одягу, ремесла, будівництво, ремонт, побутові послуги, послуги краси — 42 000; Тепличне господарство — 42 000.

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