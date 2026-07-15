Виплати від ADRA: кому буде доступна грошова допомога у 900 грн

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року представництво міжнародної гуманітарної організації ADRA (Адвентистська агенція допомоги та розвитку) в одній з областей прийматиме заявки на нарахування грошової допомоги. У рамках програми кожному в родині можна буде отримати по 900 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з міських територіальних громад.

Кому буде доступна грошова допомога від ADRA

Як зазначається, влітку ADRA Ukraine працюватиме у Миколаївській області. Зокрема, до 21 липня 2026 року у місті Очаків організація спільно зі Всесвітньо-продовольчою програмою (WFP) буде проводити видачу громадянам продуктових наборів.

Окрім того, благодійники планують провести збір для можливого нарахування одноразової грошової допомоги.

"БО БФ АДРА Україна проведе збір та оновлення даних для можливого нарахування грошової допомоги 900 грн на особу", — йдеться у повідомленні.

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Де відбуватиметься збір даних на допомогу

За інформацією організаторів, надання продуктових наборів від Всесвітньо-продовольчої програми (WFP) та БО "Адра Україна" буде відбуватися у пункті видачі гуманітарної допомоги (режим роботи: будні з 9.00 до 14.00 год). Там же відбуватиметься збір даних для можливого отримання грошової допомоги.

Громадяни повинні підготувати деяку інформацію. Зокрема, знадобляться банківські реквізити (IBAN) голови домогосподарства. Вони потрібні для зарахування грошової допомоги. Без їх надання або оновлення виплати здійснити буде неможливо.

Також для кожної особи у домогосподарстві потрібно буде надати:

індивідуальний номер платника податків;

за відсутності ІПН — інші документи, що посвідчать особу (паспорт, посвідку на проживання);

контактну інформацію голови домогосподарства (номер телефону).

У разі схвалення надання допомоги виплати будуть здійснюватися у серпні після обробки інформації.

За наявності актуального номера телефону заявники отримають SMS-повідомлення про надання виплат.

Організатори додали, що грошова допомога є одноразовою, а одержання продовольчих наборів та оновлення/подання банківських реквізитів не дадуть гарантії на виплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні в одній з українських областей громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. На ведення сілького господарства можна буде оформити виплати до 42 000 грн. Кошти, зокрема, передбачені родинам з людьми похилого віку.

Також Новини.LIVE повідомляли про цільову програму з підтримки для внутрішніх переселенців, яку реалізує Карітас Полтава. ВПО зможуть отримати допомогу, розраховану на шість місяців. Кошти нададуть для переселенців, які переїхали у громаду за останній місяць.