Нульова субсидія — кому та чому її призначають у 2025 році

Житлова субсидія — це фінансова підтримка, яку держава надає членам домогосподарства на відшкодування витрат з ЖКП, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. При цьому українцям іноді призначають субсидію, розмір якої становить нуль гривень.

З якої причини призначують субсидію в нуль гривень

Житлову субсидію надають, коли у вас існує сплачена за комуналку сума відрізняється від розміру обов'язкового платежу, пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Останній показник для сім'ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу кожного представника родини. Та якщо під час розрахунку різниця, а відповідно й розмір субсидії, має нульове чи від'ємне значення, субсидія буде на рівні нуля гривень.

"Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов'язкового платежу", — розповіли у ПФУ.

Коли встановлюють "нульову" субсидію

"Нульова" субсидія, як правило, призначається влітку або у жовтні — коли опалення працювало неповний місяць. Однак для кожної комунальної послуги є розмір обов'язкової плати. Вона вноситься, якщо домогосподарство отримує субсидію. Решту вартості спожитих послуг держава відшкодує.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що українцям можуть й відмовити у призначенні житлових субсидій. Це станеться, якщо:

сім'я не повернула надміру виплачену субсидію;

домогосподарство має борг по аліментах більше ніж за три місяці;

є борг за комуналку понад 680 грн за три місяці;

є депозит від 100 тис. грн або зроблено покупку на суму понад 100 тис. грн;

у родині є дорослий, який не працює, не навчається і не стоїть на обліку в центрі зайнятості;

є авто молодше 5 років або два й більше транспортних засобів до 15 років (мопеди та велосипеди не рахуються).

Субсидію також не призначають, якщо площа житла перевищує 130 кв.м (квартира) або 230 кв.м (будинок). Однак це правило не стосується багатодітних сімей.

Субсидію також не призначають, якщо площа житла перевищує 130 кв.м (квартира) або 230 кв.м (будинок). Однак це правило не стосується багатодітних сімей.

Раніше ми розповідали, що батьки першачків отримуватимуть від держави п'ять тисяч гривень одноразової допомоги за програмою "Пакунок малюка". Стало відомо, чи вплине ця виплата на призначення житлової субсидії.