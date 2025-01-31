Ощадбанк отказывает в Зимней тысяче некоторым пенсионерам — причина

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане пенсионного возраста не могут получить "Зимнюю тысячу" в государственном финучреждении "Ощадбанк". Даже по доверенности на другое лицо банк отказывает в предоставлении средств.

Об этом рассказал один из клиентов банка на портале "Минфин".

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Как отметил гражданин, он и его жена являются пенсионерами, которые получают выплаты через Ощадбанк. В связи с состоянием здоровья женщина не может самостоятельно обратиться за выплатой в рамках госпрограммы "Зимова єПідтримка". Чтобы получить за обоих помощь, мужчина обратился в больницу, где выдали справку о том, что человек не может передвигаться. В отделении банка пенсионер предоставил документы, которые имел, однако в выплате отказали.

Мужчина решил обратиться в другое отделение банка, однако и там ничем не смогли помочь. В итоге 77-летний и 74-летняя пенсионеры остались без государственных 2 тыс. гривен.

Гражданин считает, что не он должен обивать пороги государственных финучреждений и просить выдать деньги, а государство должно было бы составить списки и графики по районам для предоставления выплат.

"Официально написал письменное заявление, что хочу получить тысячу Зеленского и оплатить коммунальные услуги 2 тыс. грн. Напрасно! Мне уже 77 лет, жена 74 лет, больна, не ходит, документы все на руках… Отказали… Ответа на написанное заявление нет. Так зачем вы везде пишете и говорите о "Тысяче Зеленского", если вы беспомощны в организации этой акции? Нет денег — объясните людям, что мы не в состоянии…Сделайте соответствующее заявление в СМИ. Разработайте график получения этой "злосчастной тысячи" по районам города. А на это ума нет, а отсюда и ваше уважение к людям, к общине города и Украины в целом", — добавил пенсионер.

Скриншот. Источник: Минфин

С чем может быть связан отказ в госпомощи

Ранее представители Ощадбанка в соцсетях объясняли, что банки-партнеры государственной программы руководствуются правительственным постановлением. Документ не предусматривает возможность регистрации на выплаты "Зимней тысячи" по доверенности.

По правилам, следующие категории граждан, проживающих в Украине, могут получить помощь в отделении банка:

граждане без идентификационного кода и те, кто по религиозным причинам его не имеют;

лица, которым больше 65 лет, у которых нет приложения "Дія";

опекуны или законные представители детей.

Через Укрпочту 1 тыс. гривен могут получить:

лица, которым более 60 лет и нет приложения "Дія", не получают пенсию/социальные выплаты через почту;

совершеннолетние недееспособные граждане, за которых может подать заявку опекун;

лица со статусом инвалидности первой-второй групп;

граждане, которым предоставляют доплаты на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А, которым начисляют пенсии по инвалидности/социальную помощь через банки.

Также граждане могут попросить почтальонов помочь с оформлением выплат.

Кроме того, можно подать в мобильном приложении "Дія" заявку на помощь, если есть современные гаджеты.

Стоит заметить, что в Ощадбанке в столице заявили, что клиенты могут иметь проблемы с оформлением выплат из-за недостатка специальных карт, куда должны начислять средства. Там объяснили, что такие проблемы связаны с высоким спросом, проблема коснулась некоторых отделений и карты закончились временно. В банке работают над скорейшим обеспечением ими отделений.

Ранее мы писали, что госпомощь в размере 1 тыс. гривен некоторым до сих пор не поступила по разным причинам. Там назвали ключевые причины задержки выплат.

Также из-за отсутствия гаджетов некоторые украинцы могут получить "Зимнюю тысячу" на Укрпочте. Там расширили перечень категорий людей, которые имеют право получить помощь через отделение.