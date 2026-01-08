"Зимова підтримка" у 2026 — чи можна поповнити мобільний і на що дозволено витрачати

Тисяча гривень в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває виплата грошової допомоги від держави "Зимова підтримка". Прийом заявок вже завершено, але використати гроші можна до 30 червня 2026 року.

При цьому перелік дозволених витрат суттєво скоротили, повідомляє ТСН.

Як працює "Зимова тисяча" у 2026 році

Гроші можна витратити лише безготівково, через картку "Національний кешбек" або у відділеннях "Укрпошти" зі спеціального рахунку. Зняти готівку або переказати кошти на інші рахунки неможливо.

Держава визначила вичерпний перелік дозволених витрат. Допускаються лише базові та соціально важливі покупки.

На що дозволено витрачати кошти

За чинними правилами "Зимову тисячу" можна використувати на

книжки;

ліки та медичні вироби;

продукти харчування, крім підакцизних товарів;

комунальні послуги: газ, електроенергію, воду, тепло;

послуги "Укрпошти".

Будь-які інші платежі платіжна система блокує автоматично.

Поповнення мобільного заборонено

Торік державну допомогу дозволяли витрачати на мобільний зв’язок. Але у 2026 році цю можливість скасували. Міністерство економіки оновило перелік операцій програми "Національний кешбек" і виключило поповнення мобільного рахунку.

У відомстві пояснили, що кошти мають іти на життєво необхідні потреби, а не на додаткові послуги зв’язку чи розваги.

Що ще виключили з програми

Окрім мобільного зв’язку, в цьому році, на відміну від попереднього, заборонено витрачати "Зимову тисячу" на проїзд у громадському транспорті, квитки до кінотеатрів чи платне телебачення. Торік ці категорії були доступні, тепер їх прибрали.

Коли надходять виплати

Частина українців отримає гроші вже у січні. Ті, хто подав заявку після 16 грудня, почали отримувати по 1000 грн на початку року. Уряд повідомляє, що програмою скористалися рекордні 18 млн громадян.

Нагадаємо, шо українці також можуть витратити "Зимову тисячу" на товари вітчизняного виробництва у низці мереж. Для громадян доступні 14 магазинів та онлайн-маркетів.

Також ми писали, хто з українців може оформити допомогу від Карітас та отримати понад 30 тисяч гривень взимку.