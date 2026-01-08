"Зимняя поддержка" в 2026 — можно ли пополнить мобильный и на что разрешено тратить

Тысяча гривен в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается выплата денежной помощи от государства "Зимова підтримка". Прием заявок уже завершен, но использовать деньги можно до 30 июня 2026 года.

При этом перечень разрешенных расходов существенно сократили, сообщает ТСН.

Как работает "Зимняя тысяча" в 2026 году

Деньги можно потратить только безналично, через карту "Национальный кэшбек" или в отделениях "Укрпочты" со специального счета. Снять наличные или перевести средства на другие счета невозможно.

Государство определило исчерпывающий перечень разрешенных расходов. Допускаются только базовые и социально важные покупки.

На что разрешено тратить средства

По действующим правилам "Зимнюю тысячу" можно использовать на

книги;

лекарства и медицинские изделия;

продукты питания, кроме подакцизных товаров;

коммунальные услуги: газ, электроэнергию, воду, тепло;

услуги "Укрпочты".

Любые другие платежи платежная система блокирует автоматически.

Пополнение мобильного запрещено

В прошлом году государственную помощь позволяли тратить на мобильную связь. Но в 2026 году эту возможность отменили. Министерство экономики обновило перечень операций программы "Национальный кэшбек" и исключило пополнение мобильного счета.

В ведомстве объяснили, что средства должны идти на жизненно необходимые потребности, а не на дополнительные услуги связи или развлечения.

Что еще исключили из программы

Кроме мобильной связи, в этом году, в отличие от предыдущего, запрещено тратить "Зимнюю тысячу" на проезд в общественном транспорте, билеты в кинотеатры или платное телевидение. В прошлом году эти категории были доступны, теперь их убрали.

Когда поступают выплаты

Часть украинцев получит деньги уже в январе. Те, кто подал заявку после 16 декабря, начали получать по 1000 грн в начале года. Правительство сообщает, что программой воспользовались рекордные 18 млн граждан.

Напомним, что украинцы также могут потратить "Зимнюю тысячу" на товары отечественного производства в ряде сетей. Для граждан доступны 14 магазинов и онлайн-маркетов.

Также мы писали, кто из украинцев может оформить помощь от Каритас и получить более 30 тысяч гривен зимой.