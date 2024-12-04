Тысяча Зеленского — украинцам доступны три способа оформления выплат

"Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты
В течение зимы украинцы могут получить 1 тыс. гривен финансовой помощи по программе "Зимова єПідтримка". Это можно сделать тремя способами.
Об этом идет речь на сайте программы.
Кто и как может получить деньги по программе "Зимова єПідтримка"
Как отмечается, в зимний период государство хочет поддержать каждого украинца, поскольку предусмотреть влияние агрессии РФ на жизнь граждан зимой невозможно. Поэтому украинцы получат единовременную выплату в размере 1 тыс. гривен.
Средства будут доступны взрослым и детям, которые находятся на территории Украины (кроме оккупированных территорий).
Деньги можно использовать на услуги и товары:
- коммунальные услуги;
- медицинские услуги;
- транспортные услуги;
- другие услуги,
- лекарство;
- книги;
- донаты.
Граждане, не нуждающиеся в финансовой помощи от государства, могут не подавать заявку или направить средства в поддержку ВСУ через благотворительные фонды.
В общей сложности есть три варианта получения помощи:
- через приложение "Дія";
- через Укрпочту;
- с 10 декабря — через банки-партнеры программы.
В частности, в приложении "Дія" требуется:
- обновить приложение;
- найти в разделе "Сервисы" пункт "Зимова єПідтримка";
- подать заявку;
- выбрать карту "Нацкешбэк" для начисления средств.
Граждане, не имеющие идентификационного кода по религиозным убеждениям, лица старше 65 лет, а также попечители/законные представители малолетних и несовершеннолетних могут обратиться в банки-партнеры с 10 декабря. Надо будет предоставить:
- паспорт;
- идентификационный код (или паспорт с отметкой об отказе);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы об опеке при необходимости.
После проверки банк откроет счет и оформит карту "Национальный кешбэк". О поступлении средств сообщат через СМС-сообщение или мобильное приложение в течение 10 дней.
Через Укрпочту помощь смогут получить пенсионеры 60+, являющиеся клиентами Укрпочты, и лица с инвалидностью первой и второй группы, лица с инвалидностью с детства первой и второй группы, граждане, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.
Деньги, полученные через "Дію" или банки, можно будет использовать до 31 декабря 2025 года, а через Укрпочту — до 28 февраля следующего года. Средства, полученные через Укрпочту, важно использовать все максимум за три визита, иначе остаток вернут в Минэкономики.
Напомним, в декабре жителям с. Софиевская Борщаговка Киевской области окажут денежную помощь. Средства смогут оформить малоимущие от УВКБ ООН.
Также мы писали, что детям из малообеспеченных и семей ВПЛ выплатят "зимнюю" помощь. Речь идет о новой инициативе Кабинета министров, в рамках которой поддержат наиболее уязвимые категории людей.
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