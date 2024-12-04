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"Зимова єПідтримка" — как правильно оформить выплаты

4 декабря 2024 13:49
Ксения Симонова - Редактор
Тысяча Зеленского — украинцам доступны три способа оформления выплат
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В течение зимы украинцы могут получить 1 тыс. гривен финансовой помощи по программе "Зимова єПідтримка". Это можно сделать тремя способами.

Об этом идет речь на сайте программы.

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Как отмечается, в зимний период государство хочет поддержать каждого украинца, поскольку предусмотреть влияние агрессии РФ на жизнь граждан зимой невозможно. Поэтому украинцы получат единовременную выплату в размере 1 тыс. гривен.

Средства будут доступны взрослым и детям, которые находятся на территории Украины (кроме оккупированных территорий).

Деньги можно использовать на услуги и товары:

  • коммунальные услуги;
  • медицинские услуги;
  • транспортные услуги;
  • другие услуги,
  • лекарство;
  • книги;
  • донаты.

Граждане, не нуждающиеся в финансовой помощи от государства, могут не подавать заявку или направить средства в поддержку ВСУ через благотворительные фонды.

В общей сложности есть три варианта получения помощи:

  • через приложение "Дія";
  • через Укрпочту;
  • с 10 декабря — через банки-партнеры программы.

В частности, в приложении "Дія" требуется:

  •  обновить приложение;
  •  найти в разделе "Сервисы" пункт "Зимова єПідтримка";
  •  подать заявку;
  •  выбрать карту "Нацкешбэк" для начисления средств.

Граждане, не имеющие идентификационного кода по религиозным убеждениям, лица старше 65 лет, а также попечители/законные представители малолетних и несовершеннолетних могут обратиться в банки-партнеры с 10 декабря. Надо будет предоставить:

  • паспорт;
  • идентификационный код (или паспорт с отметкой об отказе);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы об опеке при необходимости.

После проверки банк откроет счет и оформит карту "Национальный кешбэк". О поступлении средств сообщат через СМС-сообщение или мобильное приложение в течение 10 дней.

Через Укрпочту помощь смогут получить пенсионеры 60+, являющиеся клиентами Укрпочты, и лица с инвалидностью первой и второй группы, лица с инвалидностью с детства первой и второй группы, граждане, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Деньги, полученные через "Дію" или банки, можно будет использовать до 31 декабря 2025 года, а через Укрпочту — до 28 февраля следующего года. Средства, полученные через Укрпочту, важно использовать все максимум за три визита, иначе остаток вернут в Минэкономики.

Напомним, в декабре жителям с. Софиевская Борщаговка Киевской области окажут денежную помощь. Средства смогут оформить малоимущие от УВКБ ООН.

Также мы писали, что детям из малообеспеченных и семей ВПЛ выплатят "зимнюю" помощь. Речь идет о новой инициативе Кабинета министров, в рамках которой поддержат наиболее уязвимые категории людей.

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