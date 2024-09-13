Грошова допомога у понад 20 тис. грн — заявки прийматимуть до 25 вересня

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні термін прийому заяв на отримання грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на підготовку до зими продовжили. Йдеться про одноразову виплату у понад 20 тис. гривень.

Про такі зміни повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Йдеться про спільний проєкт Мінреінтеграції та УВКБ ООН із надання разової грошової допомоги на опалювальний сезон на купівлю твердого побутового палива, призначеної для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях. Розмір 21 тис. гривень на одне домогосподарство.

Раніше для отримання допомоги громадяни могли подавати заявки до місцевих органів влади до 16 вересня 2024 року, однак з метою забезпечення належного охоплення населення допомогою реєстрація триватиме до 25 вересня.

Умови отримання допомоги на підготовку до зими

Допомогу отримають громадяни, які проживають у межах 10-кілометрової зони від держкордону з Росією або лінії зіткнення. Йдеться про громади в таких областях:

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Чернігівській.

Одноразову допомогу надають тільки тим, хто мешкає у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Джерело: Мінреінтеграції

Джерело: Мінреінтеграції

Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, чи вплине отримання одноразової допомоги у 21 тис. грн на тверде паливо від ООН на право на житлові субсидії. З питанням, чи не враховуватимуть виплату до середньомісячного сукупного доходу родини для призначення допомоги, звертаються самі громадяни.

Також ми писали, що вразливі категорії громадян та переселенці у Харкові можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН у вересні 2024 року. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.