Денежная помощь более 20 тыс. грн — заявки будут принимать до 25 сентября

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине срок приема заявлений на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на подготовку к зиме продлили. Речь идет об единовременной выплате в более чем 20 тыс. гривен.

О таких изменениях сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Речь идет о совместном проекте Минреинтеграции и УВКБ ООН по оказанию разовой денежной помощи на отопительный сезон на покупку твердого бытового топлива, предназначенного для уязвимых категорий населения, проживающих на прифронтовых территориях. Размер 21 тыс. гривен на одно домохозяйство.

Ранее для получения помощи граждане могли подавать заявки в местные органы власти до 16 сентября 2024 года, однако в целях обеспечения надлежащего охвата населения помощью регистрация продлится до 25 сентября.

Условия получения помощи на подготовку к зиме

Помощь получат граждане, проживающие в пределах 10-километровой зоны от госграницы с Россией или линии столкновения. Речь идет о громадах в таких областях:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Черниговской.

Единовременную помощь оказывают только проживающим в частных домах и помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.

Источник: Минреинтеграции

Источник: Минреинтеграции

Источник: Минреинтеграции

Что еще стоит знать

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, повлияет ли получение единовременной помощи в 21 тыс. грн на твердое топливо от ООН на право на жилищные субсидии. С вопросом, не будут ли учитывать выплату в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи, обращаются сами граждане.

Также мы писали, что уязвимые категории граждан и переселенцы в Харькове могут получить единовременную денежную помощь УВКБ ООН в сентябре 2024 года. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.