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Працівники мають право на фіндопомогу — які умови

8 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Матеріальна допомога працівникам — як отримати у 2024 році
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українське законодавство передбачає надання роботодавцями офіційно працевлаштованим громадянам матеріальної допомоги. Для цього необхідно мати вагомі підстави.

Про це йдеться у матеріалах одного з Департаментів соціального захисту населення.

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Що передбачає матдопомога працівнику 

Роботодавці виплачують фінансову підтримку чи нецільову благодійну допомогу одноразово та виключно за заявою найманих працівників.

Для підтримки працівників роботодавці можуть надати разову нецільову благодійну допомогу (НБД), не сплачуючи податків.

Матдопомога працівникові вважається разовою за таких умов:

  • допомога виплачується окремому працівникові;
  • необхідність у наданні допомоги виникла раптово;
  • керівники компаній можуть на власний розсуд ухвалювати рішення про розмір та надання допомоги.

Як правильно оформити допомогу

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, робітник повинен написати заяву роботодавцю. Там має бути зазначено про потребу у допомозі та підстави, що зумовлюють необхідність надання виплати.

Працівники можуть попросити матеріальну допомогу у таких випадках:

  • через скрутне становище у зв'язку з війною;
  • на лікування хвороби;
  • через інші значні причини.

Допомога на лікування може бути таких видів:

  • на лікування та медобслуговування — надають особисто працівнику;
  • благодійна допомога на лікування — надають у лікарню.

Виплата повинна бути разовою та має надаватися окремим працівникам. Інакше — матдопомога буде прирівняна до зарплати, тому підлягатиме оподаткуванню.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які постраждали від війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу доларів. Її надасть благодійний проєкт американського підприємця з українським корінням Алекса Іскольда.

Також ми писали, що у січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.

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