Помощь на зимний период — кому из украинцев дадут по 9,6 тыс. грн

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать выплаты не только от государства, в некоторых регионах действуют программы поддержки от различных организаций. В частности, дополнительную помощь на зимний период можно получить в Тернопольской области.

Об этом идет речь на странице Тернопольской областной военной администрации в соцсети Facebook.

Читайте также:

Зимняя помощь для украинцев

Как отмечают в ОВА, гражданам Тернопольской области можно зарегистрироваться на зимнюю денежную помощь от Красного Креста.

Размер такой поддержки составляет 3,2 тыс. гривен, которую будут выплачивать в течение трех месяцев. Таким образом, украинцы могут получить совокупно 9,6 тысячи гривен помощи.

Программа распространяется на жителей семи городов, двух поселков и одной деревни, добавляют в областной военной администрации.

Кто может зарегистрироваться в помощь

На выплаты с 9 по 26 января могут рассчитывать лица, которые до этого не регистрировались за последние три месяца и распространяется на такие уязвимые группы людей:

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры;

одинокая мать или отец;

семьи, где есть дети с ограниченными возможностями.

Регистрацию на выплаты проведут с 9 по 19 января в городах:

Борщев;

Бучач;

Чортков;

Бережаны;

Кременец;

Збараж;

пгт Гусятин;

Подволочиск;

с.Толстое.

Однако, если граждане не успели подать заявку во время первого сбора, будет еще одна сессия с 22 по 26 января в г. Тернополь (Ул. Мостовая-Бочная, 6), добавили в ОВА.

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление работодателями официально трудоустроенным гражданам материальной помощи. Для этого необходимо иметь веские основания.

Также мы писали, что Украина действует программа по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для адаптации и экономической интеграции в общины, куда они переехали. В рамках соответствующего проекта переселенцы получили более 750 грантов.