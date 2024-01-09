Допомога ВПО — відомо, скільки грантів надали для підтримки бізнесу

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє програма з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для адаптації та економічної інтеграції у громади, куди вони переїхали. У рамках відповідного проєкту переселенці отримали більш ніж 750 грантів.

Такі дані навели у пресцентрі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Допомога ВПО в процесі інтеграції

Йдеться про масштабний проєкт "Розвиток МСП: економічна інтеграція ВПО та поновлення бізнесу". Його втілюють Мінреінтеграції, Мінекономіки за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ), Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проєкт реалізовується через Кредитну установу для відновлення (KfW).

Проєкт охоплює підконтрольні уряду території. У його рамках надають підтримку у формі безповоротної грошової допомоги (гранти) та консультацій компаніям, власниками чи працівниками яких є громадяни з офіційним статусом ВПО.

Як зазначають у відомстві, відповідна ініціатива покликана посприяти економічно адаптуватися та відновитися компаніям, які постраждали через збройну агресію РФ. Йдеться про тих, хто був змушений перемістити свій бізнес.

Метою такого проєкту є посилення міцності таких підприємств та компаній та надання критично необхідних товарів та послуг ВПО та громади, що їх приймають.

Суми, виплачені для ВПО

Зокрема, під час реалізації відповідного проєкту переселенці отримали:

508 грантів по 4,5 тис. євро для мікропідприємств, з них 258 — 2023 року;

183 гранти по 20 тис. євро для малих підприємств, з них 108 — минулого року;

60 грантів по 7 тис. євро на стартапи.

Також підприємства забезпечили кваліфікованими консультаціями:

щодо питань експорту товарів через Торгово-промислову палату — 197;

щодо адаптації бізнесу в умовах війни через Київську школу економіки — 93;

організували групові консультації, виїзні експертні візити через Мережу інформцентрів підтримки бізнесу — 315.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі переселенці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).