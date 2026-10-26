Чоловік з грошима в руках рахує платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримають одноразову зимову допомогу в розмірі 19 400 грн, можуть не хвилюватися, що ці кошти збільшать дохід домогосподарства під час розрахунку житлової субсидії. Пенсійний фонд України пояснив, що виплату не враховуватимуть у сукупному доході сім’ї. Водночас право на допомогу мають лише визначені категорії громадян, які проживають у відповідних прифронтових громадах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Чи вплинуть 19 400 грн на житлову субсидію

Одноразова грошова допомога "Зимова підтримка" не включається до сукупного доходу домогосподарства під час призначення житлової субсидії. Тому отримання цих коштів саме по собі не повинно призвести до зменшення розміру допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Таке правило передбачене Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632. Зокрема, під час визначення доходу не враховують окремі одноразові допомоги та компенсації, отримані протягом календарного року.

Водночас право на житлову субсидію визначають з урахуванням інших доходів домогосподарства та вимог законодавства. Отже, виплата 19 400 грн не скасовує необхідності відповідати умовам призначення субсидії.

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Хто може отримати 19 400 грн на зиму

Одноразову допомогу передбачили для вразливих категорій населення, які фактично проживають у визначених громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Тимчасово окуповані території не входять до переліку місць, де можна отримати цю виплату.

Право на допомогу, зокрема, можуть мати:

люди з інвалідністю; одинокі пенсіонери; внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу на проживання; одержувачі житлових субсидій; багатодітні та прийомні сім’ї; одинокі матері; родини з дітьми з інвалідністю; дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

В окремих випадках людина може претендувати на виплату за наявності відповідного статусу, навіть якщо не отримує передбачену програмою пенсію чи соціальну допомогу. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують право на виплату.

Допомога становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Це одноразова виплата на весь опалювальний сезон 2026–2027 років, а не щомісячна доплата.

Як оформити зимову допомогу

Заяви на отримання 19 400 грн приймають до 30 жовтня 2026 року. Подати документи можна до територіального органу Пенсійного фонду України, через ЦНАП або до відповідного органу місцевого самоврядування чи військової адміністрації. Конкретний спосіб звернення залежить від того, до якого переліку належить територіальна громада та за яким порядком фінансується виплата.

Під час подання заяви необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків. Також можуть знадобитися документи, що підтверджують право на соціальну допомогу, і підтвердження зареєстрованого, задекларованого або фактичного місця проживання.

Для окремих категорій заявників передбачені додаткові документи. Наприклад, людина, яка претендує на виплату через інвалідність або факт одинокого проживання, має підтвердити відповідні обставини.

Кошти перераховують на банківський рахунок, зазначений у заяві, або виплачують готівкою через уповноважену організацію. Виплати мають бути проведені до 30 листопада 2026 року.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як повернути субсидію на опалення після погашення боргу. Заборгованість за комунальні послуги може стати причиною припинення нарахування житлової субсидії. Щоб відновити виплати, отримувачу потрібно погасити борг або врегулювати питання в установленому порядку.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому з українців обіцяють нарахувати пенсійну доплату 2 878 грн. Додаткові виплати можуть допомогти пенсіонерам покрити частину щоденних витрат. Водночас право на доплату та її розмір залежать від умов відповідної програми й категорії одержувача.