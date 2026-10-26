Мужчина с деньгами в руках пересчитывает счета. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые получат единовременную зимнюю помощь в размере 19 400 грн, могут не беспокоиться о том, что эти средства увеличат доход домохозяйства при расчете жилищной субсидии. Пенсионный фонд Украины пояснил, что эта выплата не будет учитываться в совокупном доходе семьи. При этом право на пособие имеют только определенные категории граждан, проживающие в соответствующих прифронтовых общинах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Повлияют ли 19 400 грн на жилищную субсидию

Единовременная денежная помощь "Зимняя поддержка" не включается в совокупный доход домохозяйства при назначении жилищной субсидии. Поэтому получение этих средств само по себе не должно привести к уменьшению размера помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такое правило предусмотрено Порядком расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632. В частности, при определении дохода не учитываются отдельные единовременные пособия и компенсации, полученные в течение календарного года.

В то же время право на жилищную субсидию определяется с учетом других доходов домохозяйства и требований законодательства. Таким образом, выплата 19 400 грн не отменяет необходимости соответствовать условиям назначения субсидии.

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Кто может получить 19 400 грн на зиму

Единовременное пособие предусмотрено для уязвимых категорий населения, фактически проживающих в определенных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Временно оккупированные территории не входят в перечень мест, где можно получить эту выплату.

Право на помощь, в частности, могут иметь:

люди с инвалидностью; одинокие пенсионеры; внутренне перемещенные лица, получающие пособие на проживание; получатели жилищных субсидий; многодетные и приемные семьи; одинокие матери; семьи с детьми-инвалидами; детские дома семейного типа и патронатные семьи.

В отдельных случаях человек может претендовать на выплату при наличии соответствующего статуса, даже если не получает предусмотренную программой пенсию или социальную помощь. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право на выплату.

Помощь составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Это единовременная выплата на весь отопительный сезон 2026–2027 годов, а не ежемесячная доплата.

Как оформить зимнюю помощь

Заявления на получение 19 400 грн принимаются до 30 октября 2026 года. Подать документы можно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП или в соответствующий орган местного самоуправления либо военную администрацию. Конкретный способ обращения зависит от того, к какому перечню относится территориальная община и по какому порядку финансируется выплата.

При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика. Также могут понадобиться документы, подтверждающие право на социальную помощь, и подтверждение зарегистрированного, задекларированного или фактического места проживания.

Для отдельных категорий заявителей предусмотрены дополнительные документы. Например, человек, претендующий на выплату в связи с инвалидностью или фактом одинокого проживания, должен подтвердить соответствующие обстоятельства.

Средства перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении, или выплачиваются наличными через уполномоченную организацию. Выплаты должны быть произведены до 30 ноября 2026 года.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как вернуть субсидию на отопление после погашения задолженности. Задолженность за коммунальные услуги может стать причиной прекращения начисления жилищной субсидии. Чтобы возобновить выплаты, получателю необходимо погасить долг или урегулировать вопрос в установленном порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из украинцев обещают начислить пенсионную доплату в размере 2 878 грн. Дополнительные выплаты могут помочь пенсионерам покрыть часть повседневных расходов. В то же время право на доплату и её размер зависят от условий соответствующей программы и категории получателя.