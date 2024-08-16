Субсидії в Україні — як оформити допомогу та поновити у разі відмови у 2024 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають право звертатись до держави за наданням житлових субсидій. Відомо, як оформити та поновити грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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Умови надання субсидії у 2024 році

Влада зробила максимально простим процес оформлення житлових субсидій. Українців позбавили необхідності збирати довідки та витрачати час на заповнення декларації. Механізм дозволяє подати заявку за лічені хвилини за допомогою можливості віддаленого оформлення допомоги на оплату послуг ЖКГ.

У 2024 році субсидію можуть оформити:

громадяни, які зареєстровані у житловому приміщенні;

громадяни, які не зареєстровані, але фактично проживають на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні, навіть без договору оренди;

неповнолітні діти, які залишились без батьківської опіки/недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку (за заявою опікуна/піклувальника);

індивідуальні забудовники, якщо будинок не було прийнято в експлуатацію, однак плату за комунальні послуги нараховують.

Фахівці під час призначення житлової субсидії враховують доходи усіх осіб, зареєстрованих чи задекларованих у житлі. У разі перебування когось із родини за кордоном понад 60 днів, його доходи не враховуватимуть.

Де можна оформити субсидію

Подавати заяви на призначення житлових субсидій можна:

поштою чи особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду;

через портал е-послуг ПФУ, обравши пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу") чи мобільний застосунок ПФУ;

на порталі держпослуг "Дія", увівши у пошуку "Заява на субсидію";

через центри надання адміністративних послуг;

через органи сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади/ військової адміністрації.

Для заповнення заяви в е-формі потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як поновити допомогу у разі відмови

Якщо громадянину відмовили у наданні субсидії через виявлені помилки, все ще можна виправити. Так, Пенсійний фонд у разі виявлення неточностей у заяві чи декларації має повідомити про це. Громадянину нададуть право виправити неточності упродовж 30 днів.

Якщо було подано не всі документи, субсидію можуть призначити, якщо надати їх за 30 днів з дати подання заяви і після перевірки фахівцями фонду.

ПФУ має додатково повідомити про рішення щодо надання житлової субсидії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися найближчими роками. Це може статися за певних умов.

Також ми писали, в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.