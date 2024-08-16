Субсидии в Украине — как оформить помощь и восстановить в случае отказа в 2024 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют право обращаться к государству за предоставлением жилищных субсидий. Известно, как оформить и возобновить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2024 году.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

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Условия предоставления субсидии в 2024 году

Власти сделали максимально простым процесс оформления жилищных субсидий. Украинцев избавили от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации. Механизм позволяет подать заявку в считанные минуты с помощью возможности удаленного оформления помощи на оплату услуг ЖКХ.

В 2024 году субсидию могут оформить:

граждане, зарегистрированные в жилом помещении;

граждане, которые не зарегистрированы, но фактически проживают по договору аренды;

внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении, даже без договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки/недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека (по заявлению опекуна/попечителя);

индивидуальные застройщики, если здание не было принято в эксплуатацию, однако плату за коммунальные услуги начисляют.

Специалисты при назначении жилищной субсидии учитывают доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилье. В случае пребывания кого-то из семьи за границей более 60 дней, его доходы не будут учитываться.

Где можно оформить субсидию

Подавать заявления на назначение жилищных субсидий можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда;

через портал е-услуг ПФУ, выбрав пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

на портале госуслуг "Дія", введя в поиске "Заявление на субсидию";

через центры предоставления административных услуг;

через органы сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады/военной администрации.

Для заполнения заявления в е-форме требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как восстановить помощь в случае отказа

Если гражданину отказали в предоставлении субсидии из-за выявленных ошибок, все еще можно исправить. Так, Пенсионный фонд при обнаружении неточностей в заявлении или декларации должен сообщить об этом. Гражданину предоставят право исправить неточности в течение 30 дней.

Если поданы не все документы, субсидию могут назначить, если предоставить их за 30 дней с даты подачи заявления и после проверки специалистами фонда.

ПФУ должен дополнительно сообщить о решении о предоставлении жилищной субсидии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти в определенных условиях.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году существенно возросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.