Угроза возврата субсидий и льгот — как избежать финансовых проблем с государством

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) предупредили украинцев, которые получают жилищные субсидии, льготы и другие выплаты, об угрозе обязательного возврата незаконно начисленных средств. Такие последствия ждут за нарушение одного правила.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Кому грозит возврат начисленных выплат льгот и субсидий

По информации Пенсионного фонда, в 2025 году от получателей льгот и субсидий могут требовать возврата начисленной помощи в случае нарушения обязательного требования об извещении органов ПФУ об изменениях, влияющих на право получать выплаты.

Так, для обеспечения корректного расчета соцпомощи граждане должны по собственной инициативе ставить в известность органы фонда в 10-дневный срок в случае изменения следующих данных:

паспорта гражданина;

фамилии получателя помощи;

контактной информации;

банковских реквизитов;

трудоустройства или увольнения;

открытие или прекращение ведения предпринимательской деятельности.

Также изменения в жизни семьи могут повлиять на право на получение субсидии. В частности, речь идет о:

изменениях в составе домохозяйства и социальном статусе, в частности, если произошли изменения в количестве зарегистрированных или задекларированных членов в жилье домохозяйства;

изменения в перечне жилищно-коммунальных услуг и условий предоставления;

изменения в имущественных вопросах, в частности, если произошло приобретение транспортного средства определенных годов выпуска;

изменения в доходах, в частности, в случае получения дохода, более чем 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

открытие депозита на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

покупка валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн;

в случае покупки, в том числе в кредит, генерирующих установок на сумму свыше 150 тыс. грн;

факт пребывания за границей: если кто-то из членов семьи находится за границей в целом более 60 дней.

Получатели субсидий обязаны в 30-дневный срок с даты возникновения обстоятельств, влияющих на назначение помощи, проинформировать о них орган ПФУ.

"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — отмечают в фонде.

Как избежать финансовых проблем с государством

Граждане, которые получают соцвыплаты, льготы или субсидии, могут избежать финансовых проблем с государством, если вовремя сообщат Пенсионный фонд о вышеуказанных изменениях следующими способами:

на портале ПФУ в электронном кабинете;

лично в территориальном органе фонда;

через почту, отправив нужные документы заказным письмом;

через работодателя (если изменения связаны с трудоустройством).

В частности, украинцам подготовили видеоинструкции, как изменить данные в Реестре застрахованных лиц на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Ранее мы писали о том, кому гарантируют 25% льготу на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий вопрос регулирует закон № 2195-IV "О соцзащите детей войны".

Также мы рассказывали об изменениях правил в предоставлении льгот в 2025 году. Для того, чтобы иметь такое право, размер общего дохода на одного человека у домохозяйства не должен превышать 4,24 тыс. грн.