Субсидии с 1 сентября — какие изменения в оказании помощи и кто должен повторно подать документы

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине жилищные субсидии на неотапливаемый сезон автоматически назначат большинству получателей. Однако некоторым категориям граждан необходимо будет подавать новое заявление в Пенсионный фонд с 1 сентября 2024 года.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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В сентябре украинцы получат субсидии для покрытия расходов на коммунальные услуги в рамках неотапливаемого сезона. Однако с октября ситуация существенно изменится, ведь стартует отопительный сезон, характеризующийся повышенным потреблением электроэнергии и затрат.

Для подавляющего большинства граждан, уже получающих субсидии, процесс начисления останется автоматическим. То есть, повторно подавать документы в Пенсионный фонд (ПФУ) не нужно, если не было изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

ПФУ, на основе имеющейся информации, произведет перерасчет размера жилищной субсидии, которую получит каждое домохозяйство. Это упростит процедуру для многих граждан, ведь им не нужно будет подавать новые заявления или проходить разные проверки.

В то же время, есть категории граждан, которым нужно будет подавать новые заявления, для которых не предусмотрено автоматическое назначение субсидии. Им следует повторно обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией о доходах и расходах. Речь идет о таких категориях граждан:

арендаторах жилых помещений, оплачивающих коммунальные услуги;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в составе домохозяйств;

домохозяйствах, где меньшее количество фактически проживающих лиц, чем зарегистрированных;

претендующих на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива.

Необходимо повторно обратиться в ПФУ тем, кто в отопительный сезон имел субсидию в размере 0,00 грн, и проживающим на оккупированных территориях/территориях активных боевых действий и не обращался за переназначением помощи с начала полномасштабной войны.

Как подать заявление на жилищную субсидию

Подавать заявления на жилищные субсидии можно будет несколькими способами:

по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;

дистанционно через портал е-услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через "Дію", введя в поиске "Заявление на субсидию";

через центры предоставления админуслуг и через должностных лиц в исполнительных органах местного самоуправления.

Что еще стоит знать

Напомним, государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.

Также мы писали, что правительство приняло решение ввести новый вид субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.