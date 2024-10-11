Субсидии на коммуналку по-новому — ПФУ обновил правила

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предоставили разъяснение правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно информации, обновлен список получателей помощи в 2024 году.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Обновленный список потенциальных субсидиантов в 2024 году

Как говорится в разъяснении, право на жилищные субсидии предоставляется нескольким категориям граждан. На помощь в оплате коммунальных услуг могут рассчитывать лица, у кого низкий доход не позволяет полностью оплатить счета.

В этом году субсидию могут оформить:

граждане Украины;

иностранные граждане;

лица без гражданства с легальным нахождением в стране.

Оформление субсидии возможно как на одно из зарегистрированных в жилом помещении лицо, так и в случае разделения счетов — на каждого из них.

Право оформить помощь имеют граждане, фактически проживающие в помещении на основе договора аренды или по судебному решению, даже без регистрации.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить жилищную субсидию без заключения договора аренды в случае наличия соответствующей справки.

Право на субсидию предоставляется также индивидуальным застройщикам, чьи дома еще не приняли в эксплуатацию, однако уже поступают счета за коммунуслуги, при предоставлении документов, где подтверждается проживание по фактическому адресу.

ПФУ напомнил, что вопрос предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг регулирует положение, утвержденное правительственным постановлением № 848 от 21.10.1995.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, дальше действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.

Также мы писали, что гражданам будут пересчитана стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".