Субсидії в Україні — головні зміни з 1 червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 червня 2024 року на отримувачів житлових субсидій чекають певні зміни. Для оформлення допомоги на неопалювальний деяким великій частині громадян потрібно звернутися повторно за її призначенням, а в деяких регіонах розмір буде суттєво збільшено.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Для більшості житлову субсидію на теплий сезон нарахують автоматично, якщо не було змін в даних про майновий стан чи склад домогосподарств.

Тобто тим, хто вже отримує допомогу, не потрібно подавати нову заяву. Пенсійний фонд використає наявну інформацію для розрахунку розміру субсидії, яку може одержати домогосподарство.

Деяким категоріям населення субсидію призначать за додатковим зверненням із заявою та декларацією про доходи. Йдеться про ситуації:

коли заявник (чи член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке платить комунальні послуги;

у разі, якщо у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

число фактично проживаючих зареєстрованих громадян у домогосподарстві менша за зареєстрованих;

родина хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також частина громадян повинна переоформити субсидію. Йдеться про осіб, які у 2022 році проживали на окупованих територіях/територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали змоги здійснювати свої повноваження. За урядовим рішенням, домогосподарства, які одержували допомогу на оплату комуналки за окремим механізмом під час дії воєнного стану (постанова №215 від 7.03.2022 р.), протягом місяця мають звернутися у ПФУ для продовження допомоги. Тобто, якщо це не зробити до 1 липня року, виплати можна втратити. Потрібно підпадати під такі критерії:

одержувачі субсидії/пільги станом на 24.02.2022 року;

одержувачі субсидії/пільги донині;

проживали/проживають на тимчасово окупованій території чи зоні активних бойових дій;

з початку війни не зверталися в органи соціального захисту чи ПФУ за перепризначенням такої допомоги.

Кому підвищать розмір субсидії

Кабінет ухвалив рішення про збільшення на неопалювальний сезон для жителів Харкова та області розміру пільг/субсидій на електроенергію у п'ять разів.

Завдяки цьому у середньому розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електроенергії зросте з 106 грн до 530 грн на місяць, а пільги з 74 грн до 370 грн.

Додатково звертатися до ПФУ за перерахунком субсидій не потрібно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про нові тарифи для десятків водоканалів з 1 червня 2024 року. Зокрема, суттєво зросте ціна для непобутових споживачів у Києві.

Також ми писали, що у Держінспекції енергонагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.