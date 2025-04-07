Субсидія на неопалювальний період — хто повинен звернутися у 2025 роц

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики розповіли про механізм призначення субсидії на неопалювальний сезон 2025 року. Декому з отримувачів необхідно буде повторно звернутися за перепризначенням допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Детальніше про субсидію на неопалювальний період

Як зазначили у відомстві, більшості громадян субсидію на неопалювальний період призначать автоматично. Однак, якщо у домогосподарства змінилася інформація про майновий стан чи його склад, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) упродовж 30 днів.

За перепризначенням житлової субсидії на теплий сезон обов'язково необхідно звернутися до ПФУ та подати нову заяву та декларацію, якщо:

людина орендує житло, за яке сплачує комунальні послуги;

домогосподарство має у своєму складі внутрішньо переміщених осіб;

кількість зареєстрованих громадян більша, ніж число тих, хто насправді мешкає в житловому приміщенні;

родина хоче оформити житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

споживачеві призначили на опалювальний період субсидію в розмірі 0,0 грн.

Якщо людина подасть заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (у травні чи червні), то субсидію призначать з початку сезону.

Як подати заяву на субсидію на літо

Надати документи до ПФУ можна такими способами:

через пошту або особисто в сервісному центрі ПФУ;

через портал е-послуг (обравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал Дія (через розділ "Заява на субсидію");

через центри надання адмінпослуг (ЦНАП);

уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Також громадяни можуть подати спрощене звернення, без надання довідок і трати часу на заповнення декларації. У такому разі заяву і декларацію ПФУ оформить самостійно, на основі даних, наявних в офіційних реєстрах. До заяви потрібно додати:

дані про членів родини, які мешкають у приміщенні;

адресу проживання, для якої нараховують субсидію;

тип житлової субсидії (комунальні послуги/тверде паливо);

реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

Нагадаємо, у Нафтогазі розповіли, коли українці повинні надавати довідку щодо відсутності боргу за газ. Зокрема, такий документ знадобитися під час оформлення субсидій на комунальні послуги.

Також ми розповідали, що навесні 2025 року субсидії перерахували громадянам з урахуванням доходів за третій і четвертий квартали попереднього року. Їх порівняють із доходами за перший та другий квартали 2024 року.