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Жилищная субсидия на лето — кто должен писать новое заявление

7 апреля 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Субсидия на неотапливаемый период — кто должен обратиться в 2025 году
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве социальной политики рассказали о механизме назначения субсидии на неотапливаемый сезон 2025 года. Некоторым из получателей необходимо будет повторно обратиться за переназначением помощи.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Подробнее о субсидии на неотапливаемый период

Как отметили в ведомстве, большинству граждан субсидию на неотапливаемый период назначат автоматически. Однако, если у домохозяйства изменилась информация об имущественном состоянии или его составе, об этом необходимо сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 30 дней.

За переназначением жилищной субсидии на теплый сезон обязательно необходимо обратиться в ПФУ и подать новое заявление и декларацию, если:

  • человек арендует жилье, за которое платит коммунальные услуги;
  • домохозяйство имеет в своем составе внутренне перемещенных лиц;
  • количество зарегистрированных граждан больше, чем число тех, кто на самом деле проживает в жилом помещении;
  • семья хочет оформить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • потребителю назначили на отопительный период субсидию в размере 0,0 грн.

Если человек подаст заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (в мае или июне), то субсидию назначат с начала сезона.

Как подать заявление на субсидию на лето

Подать документы в ПФУ можно такими способами:

  • через почту или лично в сервисном центре ПФУ;
  • через портал е-услуг (выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение Пенсионного фонда;
  • через портал Дія (через раздел "Заявление на субсидию");
  • через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
  • уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Также граждане могут подать упрощенное заявление, без предоставления справок и траты времени на заполнение декларации. В таком случае заявление и декларацию ПФУ оформит самостоятельно, на основе данных, имеющихся в официальных реестрах. К заявлению нужно приложить:

  • данные о членах семьи, проживающих в помещении;
  • адрес проживания, для которого начисляют субсидию;
  • тип жилищной субсидии (коммунальные услуги/твердое топливо);
  • реквизиты банковского счета в формате ІВАN.

Напомним, в Нафтогазе рассказали, когда украинцы должны предоставлять справку об отсутствии долга за газ. В частности, такой документ понадобиться при оформлении субсидий на коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что весной 2025 года субсидии пересчитали гражданам с учетом доходов за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Их сравнят с доходами за первый и второй кварталы 2024 года.

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