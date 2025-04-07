Субсидия на неотапливаемый период — кто должен обратиться в 2025 году

Жилищная субсидия на лето — кто должен писать новое заявление
В Министерстве социальной политики рассказали о механизме назначения субсидии на неотапливаемый сезон 2025 года. Некоторым из получателей необходимо будет повторно обратиться за переназначением помощи.
Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
Подробнее о субсидии на неотапливаемый период
Как отметили в ведомстве, большинству граждан субсидию на неотапливаемый период назначат автоматически. Однако, если у домохозяйства изменилась информация об имущественном состоянии или его составе, об этом необходимо сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 30 дней.
За переназначением жилищной субсидии на теплый сезон обязательно необходимо обратиться в ПФУ и подать новое заявление и декларацию, если:
- человек арендует жилье, за которое платит коммунальные услуги;
- домохозяйство имеет в своем составе внутренне перемещенных лиц;
- количество зарегистрированных граждан больше, чем число тех, кто на самом деле проживает в жилом помещении;
- семья хочет оформить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- потребителю назначили на отопительный период субсидию в размере 0,0 грн.
Если человек подаст заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона (в мае или июне), то субсидию назначат с начала сезона.
Как подать заявление на субсидию на лето
Подать документы в ПФУ можно такими способами:
- через почту или лично в сервисном центре ПФУ;
- через портал е-услуг (выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через портал Дія (через раздел "Заявление на субсидию");
- через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Также граждане могут подать упрощенное заявление, без предоставления справок и траты времени на заполнение декларации. В таком случае заявление и декларацию ПФУ оформит самостоятельно, на основе данных, имеющихся в официальных реестрах. К заявлению нужно приложить:
- данные о членах семьи, проживающих в помещении;
- адрес проживания, для которого начисляют субсидию;
- тип жилищной субсидии (коммунальные услуги/твердое топливо);
- реквизиты банковского счета в формате ІВАN.
Напомним, в Нафтогазе рассказали, когда украинцы должны предоставлять справку об отсутствии долга за газ. В частности, такой документ понадобиться при оформлении субсидий на коммунальные услуги.
Также мы рассказывали, что весной 2025 года субсидии пересчитали гражданам с учетом доходов за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Их сравнят с доходами за первый и второй кварталы 2024 года.
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