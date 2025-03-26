Як отримати субсидію на тверде паливо у 2025 році — у ПФУ пояснили

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським родинам, які опалюють своє житло твердим паливом, держава надає фінансову допомогу на його купівлю. Субсидія громадянам буде доступна й у 2025 році.

Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи потрібно українцям переоформлювати виплату, якщо субсидія на тверде паливо була отримана у грудні 2024 року.

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Субсидія на тверде паливо у 2025 році — що потрібно знати

Як зауважили у держструктурі, житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік, після особистого звернення людини. При цьому, якщо житлова субсидія надається на тверде паливо та на житлово-комунальні послуги, то останні розраховуються з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

"Отже, при зверненні в грудні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг було розраховано лише до кінця 2024 року", — пояснили у ПФУ.

Як отримати субсидію у 2025 році

Щоби нарахування допомоги відбувалося й цього року, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду з новою заявою та декларацією про доходи та витрати.

Кому надають субсидію на тверде паливо

Домогосподарствам, яким тверде паливо потрібне, щоби обігрівати житло без централізованого опалення або вони не використовують для обігріву природний газ чи електроенергію. Фінансову підтримку надають сім'ям, чиїх доходів не вистачає для самостійної оплати послуги з опалення.

Раніше ми розповідали, що українцям по-новому нараховуватимуть житлові субсидії у 2025 році. Уряд, зокрема, погодив перелік витрат, які враховуються/не враховуються для призначення пільги.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий вид субсидій — на оренду житла для ВПО. Допомогою можуть скористатися сім'ї, яким складно знайти житло через високі ціни.