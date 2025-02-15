Субсидія на оренду житла для ВПО у 2025 році — як підписати документ дистанційно

Гроші та квитанції за комунальні послуги. Фото: УНІАН

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть дистанційно подавати документи на оформлення субсидій на оренду житла. Така ж можливість є і у власників житла, які не проти здати його в оренду переселенцям.

Як повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), подати документи на виплати дистанційно можна за однієї умови.

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Зазначається, що скористатися такою можливістю можна, якщо ВПО та орендодавець перебувають у різних містах.

"Подати документи дистанційно в електронному форматі можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

Як подати документи дистанційно — інструкція

Для цього наймач у власному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду вносить необхідну інформацію в онлайн-форму заяви та договору найму, а також:

долучає копії документів (якщо хоче);

зберігає сформовані документи.

Після цього заява та договір стають доступними для перегляду та підпису в особистому кабінеті наймодавця на вебпорталі ПФУ. Наймодавець підтверджує правильність внесених наймачем відомостей до заяви, договору найму і підписує кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Далі заяву та договір підписує наймач, використавши свій КЕП, а підписані документи вивчають у ПФУ.

"Такий алгоритм є актуальним, якщо наймач житла перебуває в Україні, а наймодавець – за кордоном", — зазначили у пресслужбі держустанови.

Нагадаємо, що цього року пенсія у деяких українців зросте на одну тисячу грн. В уряді вже пояснили, хто з громадян може сподіватися на більшу пенсію.

Також ми пояснювали, хто може втратити житлову субсидію у 2025 році. У групі ризику перебувають громадяни, які заборгували за комунальні послуги.