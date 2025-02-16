"єВідновлення" 2025 — почему украинцам блокируют покупку квартир

Вывеска ПриватБанка на одном из зданий. Фото: УНИАН

У украинцев, которые во время полномасштабной войны потеряли собственное жилье, возникают проблемы с покупкой недвижимости в рамках программы "еВідновлення". Например, государственный банк "ПриватБанк" блокирует проведение такой операции.

Сообщение об этом появилось на портале "Минфин", где украинцы рассказывают о работе банков.

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Как отмечается в одном из сообщений, "ПриватБанк" заблокировал деньги, которые предназначались на покупку квартиры. По словам автора сообщения, причиной этого стало то, что финансовый мониторинг в "ПриватБанке" не может пройти 70-летняя женщина.

"Банку всегда нужны новые документы. Продавец, женщина 70 лет, очень нервничает — это опасно. О том, что она не прошла финмониторинг она узнала только через два дня после того, как "Приват" отклонил платеж", — говорится в сообщении.

К тому же украинец отмечает, что "ПриватБанк" и без того создает своим клиентам множество проблем, а сотрудники банка халатно относятся к выполнению своих служебных обязанностей.

"єВідновлення" — кому дают компенсацию на приобретение нового жилья

В 2025 году украинцы, жилье которых было уничтожено или повреждено во время боевых действий против российской армии, смогут получить компенсации от государства в виде сертификатов.

Получить компенсацию по программе "еВідновлення" смогут внутренне перемещенные лица, у которых:

уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной Украине территории;

есть право собственности на уничтоженное жилье, оно зарегистрировано в Госреестре вещных прав;

есть справка взятия на учет внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что украинцы живут в правовом государстве, поэтому они могут стать владельцами жилья не только после покупки, но и путем наследства или дарения. Это касается любой недвижимости.

Также мы рассказывали, что с тех пор, как между РФ и Украиной вспыхнула полномасштабная война, всего несколько семей внутренне перемещенных лиц получили жилье в Киеве. В Совете ВПЛ при местной власти объяснили, почему так произошло.