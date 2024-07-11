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Дарча в Україні — як оформити та скільки це коштує

11 липня 2024 20:05
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Дарування майна в Україні — як оформити договір та скільки це коштує
Жінка за столом. Фото: Pexels
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні, як і в інших правових державах, можна стати власником нерухомості не тільки через купівлю, але й шляхом спадщини або дарування. Це стосується будь-якої нерухомості: гаражі, земельні ділянки, квартири чи будинки можуть бути передані у спадок або в дар.

Про те, як оформити дарчу та скільки це коштує, розповіли в консалтингової компанії "Парето".

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Детальніше про оформлення дарчої

Підставою для укладення договору дарування є стаття 717 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що цей документ підтверджує передачу права власності на майно від дарувальника до обдарованого безоплатно. Така передача може відбутися негайно або в майбутньому, залежно від певних умов.

Дарування є двосторонньою угодою, при якій дарувальник розуміє, що не отримує матеріальної вигоди, тоді як обдарований отримує майнову вигоду. Дарувальник може передати право власності лише на нерухомість, яка належить йому на законних підставах і підтверджена відповідними документами, тобто орендовану нерухомість дарувати не можна.

Скільки коштує оформлення дарчої в Україні

Оформлення договору дарування коштує мінімум 8 000 гривень, якщо обдарованим є родич першого або другого ступеня споріднення. У випадку, коли обдаровуваним є іноземець або стороння особа, вартість оформлення буде значно вищою.

При даруванні нерухомості родичам першого або другого ступеня споріднення необхідно сплатити державне мито у розмірі 1% від вартості нерухомості. До загальної вартості входять:

  • Оформлення дарчої — від 3 500 грн.
  • Внесення договору до реєстру — 1 800 грн.
  • Оцінка нерухомого майна — від 2 500 грн.
  • Державний податок — 1% від вартості нерухомості.
  • При даруванні далекому родичу або не родичу — додаткові 5% і 1,5% військового збору.
  • Якщо дарування здійснюється нерезиденту, потрібно сплатити 18% податку і 1,5% військового збору від оціночної вартості нерухомості.

Дарувальник і обдаровуваний мають бути присутні під час оформлення угоди. Після укладення договору дарування нотаріус видає витяг з Реєстру майнових прав на нового власника. Відтоді дарувальник позбавляється права власності, а обдаровуваний його набуває.

Які документи потрібні 

Для укладення договору дарування дарувальнику необхідно мати такі документи:

  • Паспорт і код платника податків.
  • Акт оцінки нерухомості.
  • Довідку про зареєстрованих осіб на житловій площі.
  • Правовстановлюючий документ на нерухомість.
  • Письмову згоду другого з подружжя, якщо нерухомість була придбана в шлюбі.
  • Дозвіл органу опіки та піклування, якщо обдаровуваному менше 18 років або є зареєстровані неповнолітні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні змінились норми законодавства, що стосуються правил прийняття спадщини. Зокрема, повернули терміни, що діяли до війни.

Ми також повідомляли, що звістка про те, що родичі померлих осіб в Україні можуть отримати спадщину з банківських карток, набуває актуальності. Згідно з законодавством, родичі мають право на спадщину, якщо вони виявляють наявність банківських рахунків або карток померлої особи, навіть якщо ця інформація не була вказана у заповіті чи інших документах про спадщину.

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