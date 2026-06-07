Пільги на комуналку для УБД: скільки нарахують у червні та що змінює дохід родини

Українські військові, посвідчення та медаль УБД, рахунки за комуналку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій в Україні мають право на суттєву державну підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг. Для цієї категорії громадян передбачена пільга у розмірі 75% на оплату квартплати, електроенергії, газу, опалення, водопостачання, вивезення побутових відходів та інших комунальних послуг.

Чи залежить сума пільги від доходу родини УБД та які соціальні нормативи діють у червні, розповідають Новини.LIVE з посиланням на онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform".

Як доходи родини впливають на отримання пільги

У 2025 році в Україні змінили порядок нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Одним із головних нововведень стало врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час визначення права на компенсацію.

Втім, для учасників бойових дій діє окремий порядок. На них обмеження за рівнем доходів не поширюються, тому пільга на комунальні послуги надається незалежно від фінансового стану родини.

Разом із тим держава компенсує витрати лише в межах встановлених соціальних нормативів. Якщо фактичне споживання перевищує визначені ліміти, різницю необхідно оплачувати самостійно за повною вартістю тарифу.

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Які норми діють для електроенергії

75% знижки на оплату електроенергії розраховується в межах соціальних норм споживання. Обсяг пільги залежить від типу житла та наявності певних комунальних послуг.

Соціальні нормативи такі:

якщо в оселі є газ і централізоване гаряче водопостачання — 70 кВт-год на одну особу та додатково 30 кВт-год на кожного наступного члена сім’ї. Максимальний ліміт для родини — 190 кВт-год;

якщо встановлена електроплита та є централізоване гаряче водопостачання — 110 кВт-год на одну особу плюс 30 кВт-год на кожного наступного члена сім’ї. Не більше 230 кВт-год на домогосподарство;

якщо використовується електроплита, але централізованої гарячої води немає — 130 кВт-год на одну особу та додатково 30 кВт-год на кожного члена сім’ї. Максимум — 250 кВт-год;

якщо відсутні і електроплита, і централізоване гаряче водопостачання — 100 кВт-год на одну особу плюс 30 кВт-год на кожного наступного мешканця. Граничний обсяг — 220 кВт-год на родину.

Пільги на оплату газу

Для природного газу також встановлені окремі соціальні норми споживання на одну особу щомісяця:

газова плита та централізоване гаряче водопостачання — 3,3 кубометра;

лише газова плита за відсутності гарячої води та газової колонки — 5,4 кубометра;

газова плита разом із газовою колонкою — 10,5 кубометра.

Норми для опалення житла

Пільга на опалення нараховується відповідно до соціальної норми площі житла. Вона становить 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, а також додатково 10,5 квадратного метра на всю родину.

Подальший розрахунок залежить від типу опалення, яке використовується у помешканні:

централізоване опалення — 0,0383 Гкал на 1 кв. м площі;

газове опалення — 4 кубометри газу на 1 кв. м;

електричне опалення — 30 кВт-год на 1 кв. м житла.

Які діють норми на воду

Для водопостачання та водовідведення також передбачені соціальні ліміти на одну особу щомісяця:

холодна вода за наявності централізованого гарячого водопостачання — 2 кубометри;

холодна вода за відсутності гарячого водопостачання або якщо його немає понад 14 днів — 3,6 кубометра;

гаряча вода при централізованому постачанні — 1,6 кубометра;

водовідведення — 3,6 кубометра.

Як нараховується пільга на квартплату та вивезення сміття

Компенсація за вивезення побутових відходів призначається на кожну особу, яка має право на пільгу та проживає разом із учасником бойових дій. Соціальна норма для цієї послуги становить 0,4167 кубометра сміття на одну людину щомісяця.

Що стосується квартплати — тобто витрат на утримання будинку та прибудинкової території — то розмір компенсації визначається відповідно до площі житла. Такі правила однаково застосовуються як для будинків, які перебувають на обслуговуванні ЖЕКів, так і для ОСББ.

Для розрахунку використовується соціальна норма житла: 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного пільговика та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Водночас держава компенсує витрати лише у межах встановленої граничної вартості послуг за квадратний метр. Саме тому фактичний розмір пільги може відрізнятися залежно від тарифів та постачальника послуг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якими пільгами користуються діти УБД. Зокрема вони можуть отримати безплатні підручники в школі та повноцінне харчування, яке оплачується з місцевого бюджету. Крім того, їм доступі соціальні стипендії та пільгові кредити на навчання.

Також Новини.LIVE писали, що для УБД можуть запровадити нову пільгу. На урядовому порталі з’явилася петиція із закликом звільнити захисників від сплати податку на нерухомість за так звані зайві квадратні метри. Ініціатива стосується як житлової, так і нежитлової нерухомості.