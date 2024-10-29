Денежная помощь на аренду жилья — в двух регионах доступны выплаты

Ключи от квартиры. Фото: ukrainianingermany.de

В Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ссылаясь на информацию благотворительного фонда "Право на защиту".

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Как отмечается, сбор данных по получению материальной помощи в 2024 году проводят благотворители при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Помощь оказывают ВПЛ, которые были вынуждены переместиться после 24 февраля 2022 года и не получали пособия по аренде жилья от других международных организаций, а также относятся к следующим категориям:

проживают в местах временного проживания, которые могут оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы;

проживают в местах временного проживания, но под угрозой выселения (в школах и детских садах);

проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и нет другой альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;

новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие проживать в местах временного проживания.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, доступных по ссылке.

Как получить помощь для ВПЛ

Как сообщают организаторы, все целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода оказания помощи. Семья должна найти себе жилье для аренды и оплатить первые два месяца за нее.

Все желающие могут заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

"В случае положительного решения после заполнения анкеты вас пригласят на собеседование, в ходе которого необходимо будет подтвердить ответы и продемонстрировать соответствующие документы", — сообщили в ведомстве.

Детали можно уточнить по контактам:

горячая линия по номеру: 0800750104;

электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце октября 2024 года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) выплатит средства гражданам, подавшим заявки на получение денежной помощи.

Ранее мы писали, что в Украине действует правительственная программа "Ребенок не один", предусматривающая материальную поддержку семей, временно удерживающих детей, оставленных без родительской опеки. Максимально выплачивают на детей по 3,5 прожиточных минимума.