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Грошова допомога від норвезьких благодійників — хто отримає кошти у жовтні

24 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога від NRC — хто з українців отримає гроші у жовтні
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

До кінця жовтня 2024 року Норвезька рада у справах біженців (NRC) виплатить кошти громадянам, які подали заявки на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Про це інформує пресслужба NRC у Facebook.

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Хто отримає допомогу від NRC у жовтні

Програма грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців призначена для осіб, які найбільше постраждали від агресії Росії. Її надають у вигляді грошових виплат на покриття різноманітних потреб (продукти, освіта, медична допомога, житло).

Йдеться про найбільш вразливих категорій осіб:

  • громадяни, які проживають у зоні бойових дій;
  • громадяни, які постраждали від нещодавніх подій в Україні;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишали власні домівки.

Важливий критерій — родина проживає в Україні. При цьому, навіть якщо людина раніше отримувала грошову допомогу від NRC, то все одно мала право подати заявку на додаткову фіндопомогу.

Особливості опрацювання заяв

В організації зазначили, що в рамках подачі заявок на грошову допомогу
через особливості системи в короткий проміжок часу було надіслано багато оновлених статусів заявок, що призвело до великої кількості отриманих відмов. Там пояснили, що це не є помилкою, а результатом технічних особливостей обробки заявок. Перевірити статус заявки можна за посиланням.

"Звертаємо вашу увагу: після відмови всі ваші дані видаляються з системи дедуплікації. Це означає, що ви можете безперешкодно звертатися за допомогою до інших організацій", — повідомили благодійники.

Для отримання додаткової інформації, в NRC радять:

  • скористатися месенджером у Facebook;
  • зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 302 007;
  • написати листа на електронну адресу: ua.info@nrc.no;
  • Viber: NRC Україна.

 

допомога українцям
Джерело: NRC у Facebook

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року громадяни, які проживають у Запоріжжі, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги. Кошти нададуть малозабезпеченим від UNHCR Ukraine.

Також ми писали, що громадяни можуть отримати допомогу від благодійного фонду "Рокада". Зокрема, на підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці.

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