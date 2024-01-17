Допомога жінкам ВПО — як зареєструватися на безкоштовне навчання

Жінкам у семи областях обіцяють нові професійні можливості — деталі
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.
Про це інформує пресслужба відомства.
Детальніше про нову програму підтримки для жінок
Як зазначають у Міністерстві, відповідну ініціативу впроваджують за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні, а також завдяки фінансуванню Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги ООН (WPHF).
Долучитися до інноваційної навчальної програми під назвою "Зміст" можуть жінки, які:
- отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 2021 року;
- мають чоловіків, які є військовослужбовцями і воюють;
- втратили когось із рідних через війну.
"Цей проєкт спрямований на допомогу жінкам, які відчувають нестачу внутрішніх ресурсів для постановки нових цілей та їх досягнення або шукають морально-психологічну підтримку", — наголошують у відомстві.
Проєкт охопить одразу кілька областей:
- Закарпатську;
- Чернівецьку;
- Тернопільську;
- Черкаську;
- Дніпропетровську;
- Одеську;
- Миколаївську.
Які професійні навички можна вдосконалити
Як зазначають у Мінреінтеграції, кожна з учасниць може обрати одну або кілька тем для навчання. Загалом представлені такі напрямки:
- управління проєктами;
- фінанси і бухгалтерський облік;
- лідерство;
- продажі;
- основи цифрової та інформаційної гігієни;
- комунікації.
Для того, щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету за наступним посиланням.
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