Допомога жінкам ВПО — як зареєструватися на безкоштовне навчання

Українські переселенці. Фото: УНІАН

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Як зазначають у Міністерстві, відповідну ініціативу впроваджують за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні, а також завдяки фінансуванню Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Долучитися до інноваційної навчальної програми під назвою "Зміст" можуть жінки, які:

отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 2021 року;

мають чоловіків, які є військовослужбовцями і воюють;

втратили когось із рідних через війну.

"Цей проєкт спрямований на допомогу жінкам, які відчувають нестачу внутрішніх ресурсів для постановки нових цілей та їх досягнення або шукають морально-психологічну підтримку", — наголошують у відомстві.

Проєкт охопить одразу кілька областей:

Закарпатську;

Чернівецьку;

Тернопільську;

Черкаську;

Дніпропетровську;

Одеську;

Миколаївську.

Які професійні навички можна вдосконалити

Як зазначають у Мінреінтеграції, кожна з учасниць може обрати одну або кілька тем для навчання. Загалом представлені такі напрямки:

управління проєктами;

фінанси і бухгалтерський облік;

лідерство;

продажі;

основи цифрової та інформаційної гігієни;

комунікації.

Для того, щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету за наступним посиланням.

Джерело: Zmist.online

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