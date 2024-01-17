Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Жінкам у семи областях обіцяють нові професійні можливості — деталі arrow

Жінкам у семи областях обіцяють нові професійні можливості — деталі

17 січня 2024 12:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога жінкам ВПО — як зареєструватися на безкоштовне навчання
Українські переселенці. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.

Про це інформує пресслужба відомства.

Читайте також:

Детальніше про нову програму підтримки для жінок

Як зазначають у Міністерстві, відповідну ініціативу впроваджують за технічної підтримки структури ООН Жінки в Україні, а також завдяки фінансуванню Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Долучитися до інноваційної навчальної програми під назвою "Зміст" можуть жінки, які:

  • отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 2021 року;
  • мають чоловіків, які є військовослужбовцями і воюють;
  •  втратили когось із рідних через війну.

"Цей проєкт спрямований на допомогу жінкам, які відчувають нестачу внутрішніх ресурсів для постановки нових цілей та їх досягнення або шукають морально-психологічну підтримку", — наголошують у відомстві.

Проєкт охопить одразу кілька областей:

  • Закарпатську;
  • Чернівецьку;
  • Тернопільську;
  • Черкаську;
  • Дніпропетровську;
  • Одеську;
  • Миколаївську.

Які професійні навички можна вдосконалити

Як зазначають у Мінреінтеграції, кожна з учасниць може обрати одну або кілька тем для навчання. Загалом представлені такі напрямки:

  • управління проєктами;
  • фінанси і бухгалтерський облік;
  • лідерство;
  • продажі;
  • основи цифрової та інформаційної гігієни;
  • комунікації.

Для того, щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити анкету за наступним посиланням.

 

допомога ВПО
Джерело: Zmist.online

Більше про допомогу

Нагадаємо, державний Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги для українців. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.

Також ми писали, що деякі переселенці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.

навчання
жінки
переселенці
Мінреінтеграції
ВПО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі