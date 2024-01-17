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Женщинам в семи областях обещают новые профессиональные возможности — детали

17 января 2024 12:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь женщинам ВПЛ — как зарегистрироваться на бесплатное обучение
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новых возможностях, которые станут доступны для женщин в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой смогут повысить свои профессиональные навыки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Подробнее о новой программе поддержки для женщин

Как отмечают в Министерстве, соответствующую инициативу осуществляют при технической поддержке структуры ООН Женщины в Украине, а также благодаря финансированию Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Присоединиться к инновационной учебной программе под названием "Зміст" могут женщины, которые:

  • получили официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 2021 года;
  • имеют мужчин, являющихся военнослужащими и воюющих;
  • потеряли кого-то из родных из-за войны.

"Этот проект направлен на помощь женщинам, которые испытывают недостаток внутренних ресурсов для постановки новых целей и их достижения или ищут морально-психологическую поддержку", — подчеркивают в ведомстве.

Проект охватит сразу несколько областей:

  • Закарпатскую;
  • Черновицкую;
  • Тернопольскую;
  • Черкасскую;
  • Днепропетровскую;
  • Одесскую;
  • Николаевскую.

Какие профессиональные навыки можно усовершенствовать

Как отмечают в Минреинтеграции, каждая из участниц может выбрать одну или несколько тем для обучения. В целом представлены следующие направления:

  • управление проектами;
  • финансы и бухгалтерский учет;
  • лидерство;
  • продажи;
  • основы цифровой и информационной гигиены;
  • коммуникации.

Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить анкету по следующей ссылке.

 

помощь ВПЛ
Источник: Zmist.online

Больше о помощи

Напомним, государственный Ощадбанк объявил новый этап программы помощи украинцам. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.

Также мы писали, что некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.

учеба
женщины
переселенцы
Минреинтеграции
ВПЛ

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