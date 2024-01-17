Помощь женщинам ВПЛ — как зарегистрироваться на бесплатное обучение

Женщинам в семи областях обещают новые профессиональные возможности — детали
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новых возможностях, которые станут доступны для женщин в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой смогут повысить свои профессиональные навыки.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подробнее о новой программе поддержки для женщин
Как отмечают в Министерстве, соответствующую инициативу осуществляют при технической поддержке структуры ООН Женщины в Украине, а также благодаря финансированию Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).
Присоединиться к инновационной учебной программе под названием "Зміст" могут женщины, которые:
- получили официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 2021 года;
- имеют мужчин, являющихся военнослужащими и воюющих;
- потеряли кого-то из родных из-за войны.
"Этот проект направлен на помощь женщинам, которые испытывают недостаток внутренних ресурсов для постановки новых целей и их достижения или ищут морально-психологическую поддержку", — подчеркивают в ведомстве.
Проект охватит сразу несколько областей:
- Закарпатскую;
- Черновицкую;
- Тернопольскую;
- Черкасскую;
- Днепропетровскую;
- Одесскую;
- Николаевскую.
Какие профессиональные навыки можно усовершенствовать
Как отмечают в Минреинтеграции, каждая из участниц может выбрать одну или несколько тем для обучения. В целом представлены следующие направления:
- управление проектами;
- финансы и бухгалтерский учет;
- лидерство;
- продажи;
- основы цифровой и информационной гигиены;
- коммуникации.
Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить анкету по следующей ссылке.
Больше о помощи
Напомним, государственный Ощадбанк объявил новый этап программы помощи украинцам. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.
Также мы писали, что некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.
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