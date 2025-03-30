Экспорт украинского зерна — какие показатели в 2025 году

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С началом 2025 года Украина уменьшила экспорт зерновых и зернобобовых культур, если сравнивать с 2024 годом. Так, в марте было отгружено более 3 млн продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Отмечается, что по состоянию на 28 марта с начала 2024-2025 маркетингового года (МГ, период с июля по июнь), страна отправила 32,389 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,206 млн тонн отгрузили в марте.

Тогда как в прошлом году, в этот же период, общий показатель отгрузок был на уровне 34,199 млн тонн, а в марте он составил 4,529 млн тонн.

При этом, в разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:

пшеницы — 12,997 млн тонн (в марте - 994 тыс. тонн);

ячменя — 2,206 млн тонн (62 тыс. тонн);

ржи — 10,8 тыс. тонн;

кукурузы — 16,72 млн тонн (2,14 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 28 марта оценивается в 53,1 тыс. тонн (в марте — 4,5 тыс. тонн), в том числе пшеничной — 49,2 тыс. тонн (4,4 тыс. тонн).

Что еще стоит знать

Во время посевной кампании в 2025 году аграрии увеличат посевы агрокультур, ценовая позиция которых в прошлом году была лучше. Например, яровую пшеницу, горох и ячмень.

"Далее будет выходить кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Поэтому радикальных изменений не произойдет. Наверное, мы увидим в этом сезоне уменьшение сои", — рассказал председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Напомним, на экспорте зерновых культур Украина с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.

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