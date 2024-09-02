Акцизи на пальне зростуть у 2024 році — Зеленський підписав закон

Президент підписує документи. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський затвердив нові акцизні податки на бензин, дизель та скраплений газ. Відповідний закон №11256-2 глава держави підписав 1 вересня 2024 року.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Згідно із законопроєктом, з 1 вересня по 1 січня 2025 року ставки акцизу за 1 тис. літрів мають становити:

на бензин — 242,6 євро;

на дизель — 177,6 євро;

на скраплений газ — 148 євро.

У 2025-му акцизний податок має становити за 1 тис. літрів:

на бензин — 271,7 євро;

на дизель — 215,7 євро;

на автогаз — 173 євро.

У 2026 році акцизи за 1 тис. літрів мають становити:

на бензин — 300,8 євро;

на дизель — 253,8 євро;

на скраплений газ — 198 євро.

У 2027 році ставки акцизу за 1 тис. літрів мають досягнути рівня:

на бензин — 329,9 євро;

на дизель — 291,9 євро;

на газ — 223 євро.

У 2028 році передбачаються такі ставки акцизу за 1 тис. літрів:

на бензин — 359 євро;

на дизель — 330 євро;

на газ — 250 євро.

Необхідність підвищення акцизів на пальне

Закон передбачає поступове збільшення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, запровадженого у Європейському Союзі (ЄС).

Як зазначили у комітеті Верховної ради з питань фінансів, ухвалення закону пришвидшить приведення українського законодавства до норм ЄС. Це необхідно для виконання угоди про асоціацію.

"Кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на армію", — повідомили у профільному комітеті.

Парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні 4 червня, у другому читанні — 18 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за останні дві доби ціни на пальне не змінювали. Вартість всіх марок бензину, дизелю та автогазу залишається на стабільному рівні.

Також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання ціни на пальне на АЗС.