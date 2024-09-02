Акцизы на топливо вырастут в 2024 году — Зеленский подписал закон

Зеленский узаконил новые акцизы на топливо — как изменились ставки
Президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Как изменились ставки акцизов на топливо
Согласно законопроекту, с 1 сентября по 1 января 2025 года ставки акциза за 1 тыс. литров должны составлять:
- на бензин — 242,6 евро;
- на дизель — 177,6 евро;
- на сжиженный газ — 148 евро.
В 2025 году акцизный налог должен составлять за 1 тыс. литров:
- на бензин — 271,7 евро;
- на дизель — 215,7 евро;
- на автогаз — 173 евро.
В 2026 году акцизы за 1 тыс. литров должны составлять:
- на бензин — 300,8 евро;
- на дизель — 253,8 евро;
- на сжиженный газ — 198 евро.
В 2027 году ставки акциза за 1 тыс. литров должны достичь уровня:
- на бензин — 329,9 евро;
- на дизель — 291,9 евро;
- на газ — 223 евро.
В 2028 году предполагаются следующие ставки акциза за 1 тыс. литров:
- на бензин — 359 евро;
- на дизель — 330 евро;
- на газ — 250 евро.
Необходимость повышения акцизов на топливо
Закон предусматривает постепенное увеличение акцизного налога на топливо до минимального уровня, введенного в Европейском Союзе (ЕС).
Как отметили в комитете Верховной рады по вопросам финансов, принятие закона ускорит приведение украинского законодательства к нормам ЕС. Это необходимо для выполнения соглашения об ассоциации.
"Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на армию", — сообщили в профильном комитете.
Парламент принял законопроект в первом чтении 4 июня, во втором чтении — 18 июля 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, АЗС за последние двое суток цены на топливо не меняли. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза остается на стабильном уровне.
Также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября вырастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Подорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.
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