Акцизы на топливо вырастут в 2024 году — Зеленский подписал закон

Президент подписывает документы. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил новые акцизные налоги на бензин, дизель и сжиженный газ. Соответствующий закон №11256-2 глава государства подписал 1 сентября 2024 года.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Согласно законопроекту, с 1 сентября по 1 января 2025 года ставки акциза за 1 тыс. литров должны составлять:

на бензин — 242,6 евро;

на дизель — 177,6 евро;

на сжиженный газ — 148 евро.

В 2025 году акцизный налог должен составлять за 1 тыс. литров:

на бензин — 271,7 евро;

на дизель — 215,7 евро;

на автогаз — 173 евро.

В 2026 году акцизы за 1 тыс. литров должны составлять:

на бензин — 300,8 евро;

на дизель — 253,8 евро;

на сжиженный газ — 198 евро.

В 2027 году ставки акциза за 1 тыс. литров должны достичь уровня:

на бензин — 329,9 евро;

на дизель — 291,9 евро;

на газ — 223 евро.

В 2028 году предполагаются следующие ставки акциза за 1 тыс. литров:

на бензин — 359 евро;

на дизель — 330 евро;

на газ — 250 евро.

Необходимость повышения акцизов на топливо

Закон предусматривает постепенное увеличение акцизного налога на топливо до минимального уровня, введенного в Европейском Союзе (ЕС).

Как отметили в комитете Верховной рады по вопросам финансов, принятие закона ускорит приведение украинского законодательства к нормам ЕС. Это необходимо для выполнения соглашения об ассоциации.

"Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на армию", — сообщили в профильном комитете.

Парламент принял законопроект в первом чтении 4 июня, во втором чтении — 18 июля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, АЗС за последние двое суток цены на топливо не меняли. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза остается на стабильном уровне.

Также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября вырастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Подорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.