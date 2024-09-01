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Ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

1 вересня 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 2 вересня 2024 року
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останні дві доби ціни на пальне не змінювали. Вартість всіх марок бензину, дизелю та автогазу залишається на стабільному рівні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 2 вересня

За даними моніторингового порталу, 2 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,71 грн/л;
  • скраплений газ — 28,79 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 28,51 грн/л.
Скільки коштує пальне 2 вересня 2024 року в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 2 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 2 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, кожен водій повинен не лише добре знати правила дорожнього руху, але й строго їх дотримуватися, щоб уникнути правопорушень. Проте не всі водії слідують цим правилам, що може призвести до накладення штрафів. Відомо, які порушення ПДР найчастіше вчиняють водії та які штрафи їх за це спіткають.

Ми також писали, як обрати ідеального партнера для обслуговування вашого авто. Найважче — це знайти надійне СТО, де вам зможуть дійсно допомогти.

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