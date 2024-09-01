Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 2 вересня 2024 року

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останні дві доби ціни на пальне не змінювали. Вартість всіх марок бензину, дизелю та автогазу залишається на стабільному рівні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 2 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,38 грн/л;

дизельне пальне — 52,71 грн/л;

скраплений газ — 28,79 грн/л.

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,38 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 28,51 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 2 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 2 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Нагадаємо, кожен водій повинен не лише добре знати правила дорожнього руху, але й строго їх дотримуватися, щоб уникнути правопорушень. Проте не всі водії слідують цим правилам, що може призвести до накладення штрафів. Відомо, які порушення ПДР найчастіше вчиняють водії та які штрафи їх за це спіткають.

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