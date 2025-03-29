Ціни напередодні Великодня — чи подешевшають продукти

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці східного і західного обрядів відзначатимуть Великдень 20 квітня. Тож багатьох вже зараз цікавить питання про те, якими будуть ціни на продукти для святкового столу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям.

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За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, зараз ціни на харчові продукти перебувають під тиском продовольчої інфляції. Також на цінову політику впливають й інші фактори, тож сподіватися на те, що овочі чи фрукти подешевшають напередодні Великодніх свят не доводиться. Наприклад, рівень продовольчої інфляції в Україні, на підставі якої визначається собівартість продукції, вже перетнув позначку в 13%.

"Фактор війни залишається, адже логістика через втрату ланцюжків зʼєднання продовжує залишатися досить дорогою. Витрати на пальне, витрати на зарплати, витрати на колективи, бо їх потрібно зберігати в умовах мобілізації. Хто цього не може робити, йдуть у технології, а це теж додаткові витрати. Потім це перекладається у собівартість продукції", — зазначив Марчук.

Відповідно, напередодні Великодня ціни на продукти для українців точно не знизяться. Навіть навпаки — серед населення зростатиме попит на різну продукцію, що може спровокувати чергову хвилю подорожчання.

Що ще варто знати

У квітні українці отримуватимуть мінімальну зарплату у 8 тис. грн. Змін не передбачається, хоча в парламенті зареєстрували законопроєкт щодо поступового підвищення мінімальної зарплати.

Водночас працюючим пенсіонерам автоматично перерахують виплати. Розмір доплати індивідуальний і залежить від оновленого страхового стажу.

Також пенсія збільшиться в осіб, які мають право на вікову надбавку. Серед умов — людині у квітні виповнюється 70, 75 або 80 років, а також вона одержує не більше 10 340,35 грн щомісяця.

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