Зростання цін в Україні — як за рік здорожчав продуктовий кошик

Як зросли ціни на продуктовий кошик за рік. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні зростає рівень інфляції, що призводить до підвищення цін на більшість харчових продуктів. Вартість товарів за останній рік істотно збільшилась. Така тенденція, ймовірно, збережеться й надалі. Однак на тлі загального подорожчання деякі продукти можуть подешевшати через сезонні коливання цін.

Новини.LIVE підрахували, на скільки здорожчав продуктовий кошик в Україні з березня 2024 року та розповідають, що відбувається з цінами в Україні.

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Для порівняння цін на продуктовий кошик ми використовували статистичні дані сайту "Мінфін". У складі базового продуктового кошика ми врахували: хліб, молоко, куряче філе, яловичину, картоплю, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибулю та яйця.

Ціни на продукти в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Продуктовий кошик в Україні за рік значно подорожчав. Особливо помітно ціни зросли на фрукти, овочі та молочну продукцію. В середньому вартість продуктів в Україні за рік підвищилась на 25-30%, втім, є й виключення.

Найбільше подорожчали яблука. Їхня ціна зросла на 106,4% (з 20,49 грн до 42,31 грн за кг). Це найвищий показник серед усіх продуктів. Вартість помідорів, картоплі та молока також зросла більш ніж на 30%.

Найменше подорожчали: цибуля ріпчаста — ціна зросла лише на 1,4% (з 16,27 грн до 16,50 грн за кг); рис — подорожчав на 3,9% (з 56,67 грн до 58,93 грн за кг) та твердий сир — зростання на 5,4% (з 499,10 грн до 526,32 грн за кг).

Що відбувається з цінами в Україні

У лютому 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 13,4% у річному вимірі, а ціни за місяць зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, у лютому подорожчання сирих харчових продуктів прискорилося. Під впливом невисоких торішніх врожаїв помітно зросли в ціні фрукти, окремі продукти тваринництва, борошно та крупи.

Водночас темпи зростання цін на овочі сповільнилися завдяки збільшенню імпорту, надходженню тепличної продукції та зниженню попиту на деякі позиції. Свинина, курятина та цукор реалізуються близько до цін, встановлених в країнах-торговельних партнерах, що пов'язано зі великим обсягами експорту.

"Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7%. Така динаміка пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. Високими темпами дорожчали хліб, олія, м'ясо та молокопродукти", — пояснили в НБУ.

Там додали, що швидке підвищення цін пов'язане із наслідками несприятливих урожаїв 2024 року, а також зростанням виробничих витрат на енергозабезпечення та оплату праці.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, попри заходи, які вживає Національний банк України, інфляція, ймовірно, продовжить зростати. Він також вважає, що НБУ додатково зміцнює гривню, оскільки рівень обмінного курсу безпосередньо впливає на вартість імпортних товарів. Пендзин додав, що на ціни також вливають обстріли української енергосистеми, адже вони приводять до здорожчання енергоресурсів, і це відповідно позначається на собівартості продукції.

"Тобто є об'єктивні речі, є способи якимось чином вгамувати загальний процес росту цін. Але я думаю, що максимум, що зробить Національний банк України — це сповільнить ріст інфляції. Вона все одно буде трошечки рости, і це нічого б не було страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Ми з вами знаємо, що в нас ні мінімальна заробітна плата, ні прожитковий мінімум в цьому році рости не буде. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін. Слава Богу, хоч проіндексували пенсії, тому що вони фінансуються не з бюджету, а з пенсійного фонду", — зазначив експерт.

За даними аналітиків Всеукраїнської аграрної ради найближчим часом в Україні може здорожчати цукор. В середньому ціни виробників на цей продукт наразі коливаються в межах 24,60-25,30 грн/кг.

Як зазначається, зараз багато заводів викуповують квоти на постачання до європейських країн. При цьому українські виробники адаптувалися до зовнішніх ринків ще до відкриття ЄС. Вони експортують продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д'Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес з боку Європи сприяє подальшому зростанню цін.

"Сезонно ми бачимо зростання котирувань із січня по червень-липень. З огляду на поточні ринкові чинники, умовні ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг з ПДВ", — вважають аналітики.

На тлі зростання цін на більшість товарів, яке поки ще не вдається стримати навіть зусиллям НБУ, у березні очікується зниження вартості деяких продуктів на 2,5–5%. До цієї категорії потраплять молоко та молочні вироби — вершкове масло, сир та сир.

Згідно з прогнозом провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Івана Свиноуса, зниження цін зумовлене збільшенням виробництва молока. Навесні багато корів приносять потомство, що сприяє зростанню обсягів молочної продукції.

Додатковим чинником стане обмежений споживчий попит, спричинений низькою купівельною спроможністю населення. Ці причини в сукупності призведуть до зниження закупівельних цін на молочні продукти незалежно від їх різновиду.

При цьому, як зазначає Свиноус, подальшому здешевленню молочної продукції перешкоджатимуть такі фактори, як зростання вартості енергоносіїв, інфляція в країні та дефіцит якісної молочної сировини.

"Подальше зростання цін на електроенергію, пальне та інші вхідні матеріальні ресурси, що використовуються для виробництва молочних продуктів, стримуватимуть суттєве зниження цін на них у роздрібній мережі. Однак, з огляду на обмеженість купівельної спроможності населення, а також специфічну характеристику молокопродукції — обмежений термін її реалізації — прогнозується незначне зниження роздрібних цін", — написав експерт.

Свиноус додав, що пастеризоване молоко з жирністю 2,5% може коштувати 39,4 грн/кг (-2,5%), вершкове масло з жирністю 72,5% — 328,6 грн/кг (-5%), а сир із жирністю 9% — 152 грн/кг (-4%).

Нагадаємо, стало відомо які продукти найбільше здорожчали й здешевшали в Україні у 2025 році. Серед лідерів за зростанням ціни — лимони, кріп та петрушка.

Також ми писали, що буде з вартістю яєць у квітні. В січні відбувся невеликий спад вартості цього продукту, але з лютого ми можемо спостерігати висхідний тренд.