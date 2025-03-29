Цены накануне Пасхи — подешевеют ли продукты в преддверии Пасхи

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы восточного и западного обрядов будут отмечать Пасху 20 апреля. Поэтому многих уже сейчас интересует вопрос о том, какими будут цены на продукты для праздничного стола.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам.

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По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, сейчас цены на продукты питания находятся под давлением продовольственной инфляции. Также на ценовую политику влияют и другие факторы, поэтому надеяться на то, что овощи или фрукты подешевеют накануне Пасхальных праздников не приходится. Например, уровень продовольственной инфляции в Украине, на основании которой определяется себестоимость продукции, уже пересек отметку в 13%.

"Фактор войны остается, ведь логистика из-за потери цепочек соединения продолжает оставаться достаточно дорогой. Расходы на топливо, расходы на зарплаты, расходы на коллективы, потому что их нужно сохранять в условиях мобилизации. Кто этого не может делать, уходят в технологии, а это тоже дополнительные расходы. Затем это переводится в себестоимость продукции", — отметил Марчук.

Соответственно, накануне Пасхи цены на продукты для украинцев точно не снизятся. Даже наоборот среди населения будет расти спрос на различную продукцию, что может спровоцировать очередную волну подорожания.

Что еще стоит знать

В апреле украинцы будут получать минимальную зарплату в 8 тыс. грн. Изменений не предвидится, хотя в парламенте зарегистрировали законопроект о постепенном повышении минимальной зарплаты.

В то же время работающим пенсионерам автоматически пересчитают выплаты. Размер доплаты индивидуальный и зависит от обновленного страхового стажа.

Также пенсия увеличится у граждан, имеющих право на возрастную надбавку. Среди условий — человеку в апреле исполняется 70, 75 или 80 лет, а также он получает не более 10 340,35 грн ежемесячно.

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