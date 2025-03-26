Порівняння цін на продукти в містах України та Європи — де вигідніше харчуватися березні 2025 року

На скільки відрізняються на продукти містах України та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, а експерти стверджують, що така тенденція буде продовжуватись. І хоча вартість товарів в українських містах все ще нижча, ніж в європейських країнах, різниця у зарплатах повністю нівелює цю перевагу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує продуктовий кошик в Україні та ЄС, а також як співвідносяться ціни на продукти та зарплати в європейських столицях та українських містах.

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Для порівняння вартості продуктів в українських містах ми використали статистичні дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. Щоб дізнатися, де вигідніше харчуватися, ми порівняли ціни на хліб, молоко, куряче філе, яловичину, картоплю, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибулю та яйця, а також співвідношення вартісності продуктів до середніх зарплат, які отримують містяни.

Скільки коштує продуктовий кошик в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Найвища вартість продуктового кошика спостерігається в Києві — 1 350,37 грн, що є очікуваним, оскільки столиця зазвичай має вищі ціни на товари та послуги. Найнижча вартість — в Івано-Франківську (1 148,85 грн) та Харкові (1 153,27 грн).

При цьому найвигідніше співвідношення цін до зарплати також спостерігається у Києві. На разову купівлю продуктів з продуктового кошика мешканці столиці віддають приблизно 5,5% доходу. Трохи поступається столиці Львів — 5,8%.

Найменш вигідне співвідношення в Івано-Франківську — 9,1%. При цьому середнім показником можна вважати співвідношення близько 7%, яке спостерігається у Харкові, Дніпрі та Одесі.

Для порівняння вартості продуктового кошика в Києві та столицях Європи ми також використали статистику бази даних Numbeo. Для точності та зручності розрахунків ми перерахували ціни на їжу та розмір середніх зарплат у євро. Склад продуктів у кошику залишився незмінним: хліб, молоко, куряче філе, яловичина, картопля, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибуля та яйця.

Вартість продуктового кошика в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Найдешевший продуктовий кошик у відриві від рівня зарплат у Києві — 30,02 євро. Це значно нижче, ніж в інших європейських столицях. Найдорожчий кошик у Берліні — 60,06 євро. Це вдвічі вище за київський. У Варшаві, Празі, Софії та Бухаресті ціни на продукти знаходяться в діапазоні 38–45 євро.

Втім, зарплати у європейських містах значно вище українських, що робить Київ найдорожчим містом за цінами на харчові продукти. Як ми вже зазначали, для купівлі базового списку продуктів мешканці української столиці віддають приблизно 5,5% доходу, тоді як у Берліні на це піде лише 2,1% середньої зарплатні.

Не набагато більше витрачають у Варшаві та Празі — 2,3% та 2,6% відповідно. У Софії (3,4%) та Бухаресті (3,2%) співвідношення дещо гірше, але все краще, ніж у Києві.

Ціни на продукти в Україні та світі

В Україні у березні 2025 року продовжується зростання цін на продукти. Основними причинами здорожчання експерти називають зміни у попиті та пропозиції, а також сезонні фактори. Найбільше подорожчання зафіксовано у категорії овочів, також суттєво зросли ціни на молочні продукти та курятину.

Як повідомляється в моніторингу цін Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), лідером зростання стали томати, які подорожчали на 39% за місяць. Це пояснюють низькими обсягами власного виробництва та скороченням імпорту з Туреччини.

Істотно зросла в ціні й морква — на 30% за місяць, що аналітики також пояснюють високою залежністю від імпорту та сезонним дефіцитом вітчизняної продукції. Вони прогнозують, що зниження цін на тепличні овочі можливе не раніше травня, а вітчизняна продукція з'явиться у продажу лише до кінця квітня.

У березні помітно подорожчала курятина: тушка — на 10%, філе — на 7%, стегно — на 5%. На думку експертів, це обумовлено високими витратами на корми, вартість яких надалі має стабілізуватись. Свинина при цьому подорожчала помірно — на 1-2%, а яловичина додала 4%.

Зростання цін зафіксовано і на яйця — за місяць їхня вартість збільшилася на 10%. За даними УКАБ, продовжують дорожчати також молочні продукти, хоча темпи зростання сповільнилися.

Найбільше подорожчали: молоко (+11%), голландський сир (+7%) та вершки (+5%). Експерти очікують, що зі збільшенням надоїв молока з настанням тепла (орієнтовно наприкінці квітня) ситуація на ринку може змінитись.

Ціни на бакалійні товари в березні загалом залишаються стабільними. Втім, в УКАБ прогнозують зміни у вартості олії та борошна, а також можливі коливання цін на гречку та цукор наступного місяця. Ціни можуть трохи підрости через скорочення внутрішніх запасів. Однак, ці зміни не будуть значними.

Також в Україні продовжує дорожчати олія. Це пов'язано з високою вартістю насіння соняшника в гуртових закупівлях. В УКАБ пояснюють, що ціни на сировину зростали через активний попит з боку переробних підприємств та обмежену пропозицію після зниження врожаю 2024 року. У результаті за місяць середня ціна олії в магазинах зросла на 4%.

Єдиним продуктом, що помітно подешевшало, стало пшеничне борошно — його ціна знизилася на 16%. В УКАБ пов'язують це з передсвятковими акціями супермаркетів та маркетинговими стратегіями, спрямованими на стимулювання продажів напередодні Великодня.

Втім, далеко не всі продукти подешевшали до Великодня. Деякі, навпаки, можуть істотно додати в ціні. Йдеться про яйця, м'ясо та молочні продукти.

"У передвеликодній період зазвичай зростає попит на яйця, що вже почало впливати на їхню вартість. Після незначного здешевлення у лютому ціни знову пішли вгору. Це зумовлено холодною зимою, що призвело до збільшення витрат на обігрів виробничих приміщень. Також подорожчали корми через зростання цін на зернові", — пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

На думку експерта, одним із факторів, що впливають на зростання цін, є збільшення витрат на оплату праці. Дефіцит робочої сили змушує виробників впроваджувати автоматизацію, що потребує значних інвестицій і відбивається на кінцевої вартості продукції.

Марчук також зазначив, що попри деяке зниження цін на молочні продукти, у роздрібних мережах вони продовжують зростати. Основними причинами він назвав нестачу робочої сили, високу вартість кормів та енергоносіїв. Крім того, експерт попередив про можливе зростання цін на м'ясо, особливо на яловичину та свинину.

"Щодо м'яса. Зараз ціни на нього відносно стабільні, але напередодні Великодня та травневих свят, коли попит традиційно зростає, можливе подорожчання яловичини та свинини. Однак, наскільки саме спрогнозувати складно, оскільки ринок м'ясної продукції демонструє нестабільність: закупівельні ціни коливаються щотижня", – пояснив він.

У квітні також будуть продовжувати зростати ціни на овочі. За словами Марчука, через посуху, яка спостерігалась в Україні у 2024 році, у фермерів не було змоги зробити запаси якісного врожаю. Тому наразі продовжується імпорт овочів з-за кордону.

Експерт додав, що на початок березня запаси якісних овочів залишаються обмеженими, тоді як попит зберігається високим. У зв'язку з цим ціни на цю продукцію продовжуватимуть зростати до появи перших овочів відкритого ґрунту. Це стосується не лише борщового набору, а й огірків із томатами.

Марчук також наголосив, що робота українських тепличних господарств поки не компенсує зростання попиту, оскільки багато з них не є капітальними, тобто не мають професійного обладнання та утеплення, і функціонують здебільшого за сприятливих погодних умов.

За його словами, до появи більшого обсягу вітчизняної продукції зростання цін продовжиться як на українські, так і на імпортні овочі, особливо на огірки та томати. Очікується, що їхня вартість може збільшитися ще на 10–15% протягом березня-квітня.

При цьому ціни на харчові продукти ростуть не тільки в Україні, а й у всьому світі. У лютому Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) досяг 127,1 пункту, що на 1,6% перевищує показник січня.

Індекс цін на рослинні олії в лютому становив 156 пунктів — це на 2% більше, ніж у січні, і на 29,1% вище за рівень минулого року. Здорожчання пояснюється зростанням котирувань пальмової, рапсової, соєвої та соняшникової олії.

Індекс цін на м'ясо в лютому становив 118 пунктів, що на 0,1% нижче за січневе значення. Водночас індекс цін на молочну продукцію зріс до 148,7 пункту, збільшившись на 4% порівняно з січнем і на 23,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Подорожчання пов'язують зі зростанням цін на основні види молочної продукції.

Індекс цін на цукор за лютий досяг 118,5 пункту, що на 6,6% перевищує січневий показник, хоча залишається на 15,8% нижче за рівень лютого 2024 року. Експерти пов'язують зростання світових цін на цукор із побоюваннями щодо скорочення глобальної пропозиції в сезоні 2024/25, викликаної зниженням виробництва в Індії та посушливою погодою в Бразилії.

Нагадаємо, стало відомо, які продукти найбільше подорожчали в Україні у 2025 році, а які, навпаки, здешевшали. Серед товарів із найвищим зростанням цін виявилися лимони, кріп та петрушка.

Також ми писали, що в Україні впала вартість популярного овочу. Протягом березня український ринок коренеплодів характеризувався зниженням вартості моркви. Причиною падіння ціни став початок активного продажу запасів зі сховищ.