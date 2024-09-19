Ціни на продукти продовжать зростати — яка причина

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Через спекотне літо, низький врожай та зростання вартості електроенергії й води для підприємств, очікується подальше підвищення цін на споживчі товари та послуги. Найбільше це вплине на вартість овочів, зокрема подорожчає набір продуктів, необхідних для приготування борщу.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

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Як зросли ціни на продукти

Згідно з даними Державної служби статистики України, у серпні 2024 року зростання споживчих цін склало 0,6% після стабілізації в липні та зниження до нуля порівняно з червневим показником +2,2%. На споживчому ринку серпня, у порівнянні з липнем 2024 року, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали яйця (+7,1%) та овочі (+5,2%).

Ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молочні продукти, безалкогольні напої, рибу та рибні продукти зросли на 0,7%–2,4%. Водночас ціни на фрукти знизилися на 7,4%.

Причини зростання цін в Україні

Експертка Світового банку Оксана Руженкова прогнозує високі ціни на овочі в 2024-2025 роках через посушливе літо та проблеми з поливом. Про це йдеться в матеріалах видання "Фокус". Недостатня меліорація в центральних і західних регіонах, куди перемістилося овочівництво через окупацію півдня, разом із перебоями в електропостачанні призвели до обмеженого використання систем поливу. Це вже спричинило підвищення цін на помідори, огірки та овочі борщового набору.

Денис Марчук із Всеукраїнської аграрної ради додає, що зростання тарифів на воду для бізнесу також вплинуло на вартість овочів. Через нестачу поливу особливо постраждала капуста, яка потребує рясного зрошення. Ціни на картоплю та інші овочі борщового набору восени і взимку також очікуються високими через значний недобір урожаю.

До зниження врожаю та окупації додаються й інші фактори, що впливають на зростання цін. Парламент нещодавно погодив підвищення податків, а з 1 вересня підняли акцизи на пальне, що спричинило стрімке подорожчання автомобільного газу на АЗС. Це, разом із проблемами з енергопостачанням, безпосередньо впливає на споживчі ціни, підтверджує економіст Олег Пендзин з "Економічного дискусійного клубу".

"На мою думку, підняття цін на дизель трохи вплине на кінцеву вартість урожаю. Це станеться у вересні-жовтні. Бо питома вага пального при зборі врожаю вища за витрати на логістику на моменті довезення зі складу до полиць вже готового продукту харчування", — сказав він.

Чи буде в Україні дефіцит продуктів

Експерти не прогнозують дефіциту продуктів восени та взимку, але очікують зростання цін. Продукція на полицях магазинів буде, і якщо власної не вистачатиме, торговельні мережі імпортуватимуть товари. Це стосується не лише овочів, але й хліба. Урожай зернових цього року склав близько 27 млн тонн, з яких 10 млн тонн залишиться в країні, чого має вистачити для внутрішніх потреб.

Ціни можуть підвищитися через зростання витрат на виробництво, але оцінки коливаються: хлібопекарі очікують подорожчання на 10-15%, а Мінагрополітики прогнозує зростання на 3-5%.

"Думаю, що міністерство тут має рацію. Будь-який виробник, панікуючи, що небезпідставно, закладає граничну суму втрат. Сподіватимемося, що подорожчання хліба залишиться в межах 3-5%", — зазначила Руженкова.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні восени 2024 року виник дефіцит якісної товарної картоплі через погані погодні умови. У зв'язку з цим низьких цін на популярний серед українців овоч не буде.

Ми також писали, що в Україні Індекс Борщу підскочив удвічі за останні чотири роки. Так, вартість тарілки національної страви в українських закладах харчування у 2020 році становила 55 грн, а в 2024-му — 110 грн.