Ціни на картоплю різко зростуть восени 2024 року — відомі причини

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні восени 2024 року виник дефіцит якісної товарної картоплі через погані погодні умови. У зв'язку з цим низьких цін на популярний серед українців овоч не буде.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук на своїй сторінці у Facebook.

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Зростання цін на картоплю

Як зазначив представник комітету, пропозиції на внутрішньому ринку обмаль. Така ситуація виникла через відсутність якісного насіннєвого матеріалу, погані погодні умови та подорожчання засобів захисту рослин. Виробники отримали дуже невтішний результат.

Цьогоріч фермери пропонуватимуть базовий овоч переважно дрібний, деформований та заражений хворобами. При цьому ціни навіть на такий товар зростатимуть. Оскільки ще є величезний дефіцит в Україні професійних овочесховищ довгого зберігання, проблеми з енергетикою.

"Вже сьогодні можна констатувати факт високої ціни на картоплю весною 2025 року... На жаль, найбільший відсоток картоплі заражений, багато дрібної та деформованої. А от товарної для продажу в торгових мережах, а також для закладки в професійні овочесховища — мізерна кількість, її майже немає", — повідомив нардеп.

Він припускає, що навесні українцям, в кращому випадку, запропонують картоплю в гурті не нижче 25 грн/кг. Зараз коштує 10 — 13 грн/кг.

Ціни на картоплю у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у магазинах у вересні в середньому картоплю продають за 21,83 грн. У серпні пропонували за 22,49 грн/кг. Водночас, "картопля молода" коштує зараз 34,90 грн/кг, а місяць тому — 22,76 грн/кг.

Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, на гуртовому ринку України за останній тиждень подорожчала низка овочів. Найбільше зросла в ціні білокачанна капуста.

Раніше ми писали, що за попередній тиждень після тривалого зниження різко зросли в ціні тепличні огірки. Виробники підвищили вартість одразу на 35%.