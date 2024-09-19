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Удорожание продуктов в Украине — на сколько вырастут цены осенью и почему

19 сентября 2024 17:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на продукты продолжат расти — какая причина
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Из-за жаркого лета, низкого урожая и роста стоимости электроэнергии и воды для предприятий ожидается дальнейшее повышение цен на потребительские товары и услуги. Больше всего это повлияет на стоимость овощей, в частности, подорожает набор продуктов, необходимых для приготовления борща.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

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Как выросли цены на продукты

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в августе 2024 года рост потребительских цен составил 0,6% после стабилизации в июле и снижение до нуля по сравнению с июньским показателем +2,2%. На потребительском рынке августа по сравнению с июлем 2024 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего подорожали яйца (+7,1%) и овощи (+5,2%).

Цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молочные продукты, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты выросли на 0,7-2,4%. В то же время цены на фрукты снизились на 7,4%.

Причины роста цен в Украине

Эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова прогнозирует высокие цены на овощи в 2024-2025 годах из-за засушливого лета и проблем с поливом. Об этом говорится в материалах издания "Фокус". Недостаточная мелиорация в центральных и западных регионах, куда переместилось овощеводство из-за оккупации юга, вместе с перебоями в электроснабжении привели к ограниченному использованию систем полива. Это уже привело к повышению цен на помидоры, огурцы и овощи борщевого набора.

Денис Марчук из Всеукраинского аграрного совета добавляет, что рост тарифов на воду для бизнеса также повлиял на стоимость овощей. Из-за нехватки полива особенно пострадала капуста, нуждающаяся в обильном орошении. Цены на картофель и другие овощи борщевого набора осенью и зимой также ожидаются высокими из-за значительного недобора урожая.

К снижению урожая и оккупации прилагаются и другие факторы, влияющие на рост цен. Парламент недавно согласовал повышение налогов, а с 1 сентября подняли акцизы на горючее, что повлекло за собой стремительное подорожание автомобильного газа на АЗС. Это, вместе с проблемами с энергоснабжением, оказывает непосредственное влияние на потребительские цены, подтверждает экономист Олег Пендзин из "Экономического дискуссионного клуба".

"По моему мнению, поднятие цен на дизель немного повлияет на конечную стоимость урожая. Это произойдет в сентябре-октябре. Потому что удельный вес горючего при сборе урожая выше затрат на логистику на момент довоза со склада до полок уже готового продукта питания", — сказал он. он.

Будет ли в Украине дефицит продуктов

Эксперты не прогнозируют дефицит продуктов осенью и зимой, но ожидают роста цен. Продукция на полках магазинов будет, и если собственной не будет, торговые сети будут импортировать товары. Это касается не только овощей, но и хлеба. Урожай зерновых в этом году составил около 27 млн тонн, из которых 10 млн тонн останется в стране, чего должно хватить для внутренних нужд.

Цены могут повыситься из-за роста затрат на производство, но оценки колеблются: хлебопеки ожидают подорожания на 10-15%, а Минагрополитики прогнозирует рост на 3-5%.

"Думаю, что министерство здесь право. Любой производитель, паникуя, что небезосновательно, закладывает предельную сумму потерь. Будем надеяться, что подорожание хлеба останется в пределах 3-5%", — отметила Руженкова.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине осенью 2024 года возник дефицит качественного товарного картофеля из-за плохих погодных условий. В этой связи низких цен на популярный среди украинцев овощ не будет.

Мы также писали, что в Украине Индекс Борща подскочил вдвое за последние четыре года. Так, стоимость тарелки национального блюда в украинских заведениях питания в 2020 году составила 55 грн, а в 2024-м — 110 грн.

Госстат продукты деньги цены в Украине цены на продукты

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